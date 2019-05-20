Змея перепугала жителей «Дивногорского» и спряталась глубоко в доме

Управляющая компания решила не вытаскивать ужа, чтобы не разбирать фасад

Змею решили не трогать, так как она глубоко спряталась под облицовкой дома и была неядовитой





Накануне новосибирских спасателей вызвали в микрорайон «Дивногорский» — их попросили выловить змею.







«По информации очевидцев, змея во дворе дома. Проведена разведка, сбор информации. Змея обнаружена под фасадной плиткой», — говорится в сводке спасателей МАСС. Спасатели приехали на место в 16:45, а в 17:50 закончили работу.





Змею в результате трогать не стали, сообщили в управляющей компании.





«В общем-то, ничего особенного не произошло. Вызвали спасательную службу, приехали спасатели. Посмотрели на змею, сказали, что она не ядовитая. Это уж безобидный. Поскольку она сидела в недоступном для лова месте под облицовочной плиткой, то ее, собственно, оставили в покое.<...>





Спасатели попытались ее поймать. Она стала уползать глубже и, поскольку это влекло разборку дома за собой, ее не стали ловить.





Тем более она безобидная», — рассказал корреспонденту НГС представитель управляющей компании «Дивногорский».





Вызов новосибирским спасателям поступил в 16:45, говорится в сводке в группе «Спасатели МАСС». В 17:50 сотрудники закончили работать на месте.





В июле 2018 года змею нашли жители одного из домов на улице Дуси Ковальчук.