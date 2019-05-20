Россияне обыграли швейцарцев на ЧМ по хоккею, забросив по шайбе в каждом периоде

В свои ворота россияне не позволили забросить ни одной шайбы

В Братиславе 19 мая сборная России провела свой шестой матч на ЧМ по хоккею, встретившись с финалистами чемпионата прошлого года сборной Швейцарии.







На первой же минуте швейцарцы заработали удаление, дав россиянам возможность забросить в большинстве. Реализовать его в итоге не удалось, но уже на четвёртой минуте матча Артём Анисимов открыл счёт, отлично сработав на добивании.







Остаток периода обе команды провели в попытках пробить оборону соперника, но гол Анисимова остался единственным в первой двадцатиминутке.











В самом начале второго периода неточный пас Ковальчука привёл к буллиту в ворота россиян. Вратарь Александр Георгиев спас команду, а через пару минут полевые игроки увеличили отрыв. Гусев отыграл на Кучерова, который тут же бросил в ближний угол.









За четыре минуты до конца матча Никита Кучеров оформил дубль, бросив шайбу под перекладину.





Под занавес матча Кузнецов сдвинул ворота Георгиева и заработал удаление. Швейцарцы решили воспользоваться моментом и сняли вратаря, играя вшестером против четверых полевых игроков нашей команды. Отыграться за оставшиеся пару минут у швейцарцев не вышло. Не забросили в пустые ворота и россияне: шанс был у Никита Задорова, он бросил из своей зоны, но не попал.





Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Красной машины», которая пока заработала на ЧМ 18 очков из 18 возможных.











На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Свой первый матч группового этапа россияне провели против норвежцев, разгромив их команду со счетом 5:2. Потом со счётом 5:0 обыграли сборную Австрии и со счётом 3:0 разбили сборную Чехии. А дальше — уничтожили Италию, забросив в ворота 10 шайб и обыграли латвийцев со счётом 3:0.







Финал турнира состоится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

