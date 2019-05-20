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Новосибирец снял на видео диких бурундуков в лесу Академгородка

Съёмки заняли 6 часов

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Бурундуков приманивали вишней и семечками 

Фото: скриншот видеозаписи

Сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Сковородин снял на видео диких бурундуков в лесу Академгородка.

«Мы с женой и сыном увлекаемся любительской съемкой птиц, в этом году размещали камеру в кормушке и поймали в объектив много интересных кадров. На выходных мы искали место для размещения кормушки и обнаружили тропу, по которой ходят бурундуки. Они бегали по поваленному дереву между зарослями кустарника. Установили камеру с датчиком движения рядом с тропой, а на пути разместили прикорм и оставили камеру», — объяснил Дмитрий.

Съемки проходили в смешанном лесу между микрорайоном Шлюз и клиникой Мешалкина. Камеру около тропы оставляли на 6 часов.

Ранее посетителям Новосибирского зоопарка удалось снять розовых фламинго, которые освоились и начали урчать.

Александра Трофименко
Скриншот видеозаписи
Видео YouTube-канал Кормушка

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