Новосибирец снял на видео диких бурундуков в лесу Академгородка

Сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Сковородин снял на видео диких бурундуков в лесу Академгородка.

«Мы с женой и сыном увлекаемся любительской съемкой птиц, в этом году размещали камеру в кормушке и поймали в объектив много интересных кадров. На выходных мы искали место для размещения кормушки и обнаружили тропу, по которой ходят бурундуки. Они бегали по поваленному дереву между зарослями кустарника. Установили камеру с датчиком движения рядом с тропой, а на пути разместили прикорм и оставили камеру», — объяснил Дмитрий.