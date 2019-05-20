20 мая понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 64.63
eur 72.25
Город

Деревья у зоопарка пересадят для строительства многоэтажного ресторана

Треть участка, отданного мэрией под застройку, займёт четырехэтажный ресторан

Поделиться

2 268
35 Обсудить

Все новости

Все новости

Деревья пересадят в другую часть парка

Фото: Александр Ощепков

В мэрии Новосибирска рассказали, что будет с деревьями, на месте которых разрешили построить ресторан в Заельцовском районе Новосибирска.

Как сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС, деревья, которые находятся в месте застройки, будут пересажены в северо-западную часть участка.

«Также по информации, представленной застройщиком, после окончания строительства планируется посадка дополнительных насаждений деревьев благородных пород», — уточняется в ответе на запрос.

Кроме этого в мэрии уточнили, что бывший арендатор этого участка ООО «Сиб-Фуд» оформил передачу прав на ООО «ГАММА».

В документах мэрии говорится, что ООО «ГАММА» планирует построить на этом участке здание ресторана. Он будет четырехэтажным и займёт почти треть всего участка общей площадью 0,23 га. Кроме того, предполагается, что у ресторана будет своя подземная парковка на 20 машино-мест. Разрешение действительно до 10 марта 2021 года.

Сейчас на этом участке находятся несколько десятков деревьев — преимущественно это берёзы и хвойные деревья.

В Новосибирске часто под вырубку попадают деревья из-за строительства. Так, например, в январе 2018 года на площадке перед зданием на Челюскинцев, 50, через дорогу от новосибирского цирка, на месте сквера начали строить одноэтажное здание с парковкой. Стройка ещё не завершена.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (35)

Локоток
20 май 2019 в 08:35

Мэр! Очнись! Горожане не довольны тобой!!! Ты обещал разобраться с точечной застройкой, где твои обещания?!

Генка
20 май 2019 в 08:36

Что мест других нет, обязательно вырубать деревья и газон которые и так в Новосибирске редкость.

Савельева
20 май 2019 в 08:41

Ну да, ресторанов нашему городу очень не хватает. А еще пивнушек, аптек, ТЦ, БЦ и ЖК всех мастей. Зато с парками и скверами все хорошо.