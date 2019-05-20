Деревья у зоопарка пересадят для строительства многоэтажного ресторана

В мэрии Новосибирска рассказали, что будет с деревьями, на месте которых разрешили построить ресторан в Заельцовском районе Новосибирска.

Как сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС, деревья, которые находятся в месте застройки, будут пересажены в северо-западную часть участка.

«Также по информации, представленной застройщиком, после окончания строительства планируется посадка дополнительных насаждений деревьев благородных пород», — уточняется в ответе на запрос.