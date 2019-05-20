Деревья у зоопарка пересадят для строительства многоэтажного ресторана

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Треть участка, отданного мэрией под застройку, займёт четырехэтажный ресторан
Деревья пересадят в другую часть парка
В мэрии Новосибирска рассказали, что будет с деревьями, на месте которых разрешили построить ресторан в Заельцовском районе Новосибирска.
Как сообщили в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС, деревья, которые находятся в месте застройки, будут пересажены в северо-западную часть участка.
«Также по информации, представленной застройщиком, после окончания строительства планируется посадка дополнительных насаждений деревьев благородных пород», — уточняется в ответе на запрос.
Кроме этого в мэрии уточнили, что бывший арендатор этого участка ООО «Сиб-Фуд» оформил передачу прав на ООО «ГАММА».
В документах мэрии говорится, что ООО «ГАММА» планирует построить на этом участке здание ресторана. Он будет четырехэтажным и займёт почти треть всего участка общей площадью 0,23 га. Кроме того, предполагается, что у ресторана будет своя подземная парковка на 20 машино-мест. Разрешение действительно до 10 марта 2021 года.
Сейчас на этом участке находятся несколько десятков деревьев — преимущественно это берёзы и хвойные деревья.
В Новосибирске часто под вырубку попадают деревья из-за строительства. Так, например, в январе 2018 года на площадке перед зданием на Челюскинцев, 50, через дорогу от новосибирского цирка, на месте сквера начали строить одноэтажное здание с парковкой. Стройка ещё не завершена.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Мэр! Очнись! Горожане не довольны тобой!!! Ты обещал разобраться с точечной застройкой, где твои обещания?!
Что мест других нет, обязательно вырубать деревья и газон которые и так в Новосибирске редкость.