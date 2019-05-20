В Октябрьском районе мотоциклист врезался в «Хонду»

Из теплотрассы 20 май 2019 в 01:07

...Нет слов, чтобы выразить боль и отчаяние трудового народа. Люди гнут спины, в три смены, за несчастные гроши, чтобы барин мог пойти на таран в хмельном угаре. И разбить какой-нибудь "мерседес" или мотоцикл за несколько миллионов рублей! Несчастные бездомные, лишенные средств к существованию, ютятся по погребам, теплотрассам, в то время как мажоры куражатся... Общество глубоко больно, то издевательство, которое совершается в наши дни над гражданами страны - преступление, которое россия не знала уже очень давно!