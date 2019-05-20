В Октябрьском районе мотоциклист врезался в «Хонду»

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Авария произошла около храма Михаила Архангела
На месте работали сотрудники полиции
Поздно вечером в воскресенье, 19 мая, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Большевистской водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «Хонда-Стрим».
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в мотоцикл сзади специально въехал «Мерседес», который после этого сразу скрылся с места ДТП. От удара мотоцикл отбросило в стоящую впереди «Хонду». Водитель мотоцикла отделался ссадинами.
В полиции факт аварии подтвердили.
«В 22:30 поступало сообщение. Столкновение мотоцикла и автомобиля. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Ранее мотоциклист попал в аварию на Бердском шоссе. Позже он умер в больнице, не приходя в сознание.
Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова
Видео предоставлено Сергеем Павлючковым
...Нет слов, чтобы выразить боль и отчаяние трудового народа. Люди гнут спины, в три смены, за несчастные гроши, чтобы барин мог пойти на таран в хмельном угаре. И разбить какой-нибудь "мерседес" или мотоцикл за несколько миллионов рублей! Несчастные бездомные, лишенные средств к существованию, ютятся по погребам, теплотрассам, в то время как мажоры куражатся... Общество глубоко больно, то издевательство, которое совершается в наши дни над гражданами страны - преступление, которое россия не знала уже очень давно!