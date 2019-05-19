Новосибирцы заметили закрытый знак пешеходного перехода на площади Кирова

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Его не видно из-за другого дорожного знака
Знак поворота полностью перекрывает дорожный знак пешеходного перехода
В Новосибирске жители города заметили неудобно установленный знак перед кольцевым движением на площади Кирова. Знак «Движение направо» полностью закрывает знак «Пешеходный переход».
«Можно понять, когда силы природы (например, ветви деревьев) скрывают дорожные знаки. Но как понять, что сотрудники отдела по организации дорожного движения, призванные облегчить и обезопасить нахождение участников дорожного движения, устраивают своеобразные загадки, располагая дорожные знаки так, что один знак надёжно закрывает другой?» — написал в редакцию читатель.
Данные дорожные знаки установлены на въезде на площадь Кирова со стороны улицы Мира. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине апреля на Большевистской были установлены дорожные знаки, ограничивающие движение до 40 км/ч из-за ремонта дороги.
Александра Трофименко
Фото читателя НГС