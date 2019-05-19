Новосибирские футболисты обыграли курский «Авангард»

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Матч завершился со счётом 1:0
Единственный гол забил полузащитник Павел Киреенко
Сегодня, 19 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Авангард» в матче 37-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу новосибирских футболистов.
— «Сибирь» одержала победу над курским «Авангардом» благодаря голу Павла Киреенко на 52-й минуте. Счёт мог стать крупнее, но Виталий Галыш дважды попал в штангу, — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Следующая игра состоится 25 мая. «Сибирь» в домашнем матче сыграет против команды «Краснодар-2».
В прошлом матче новосибирские футболисты обыграли краснодарский «Армавир». Встреча завершилась со счётом 0:1.
Александра Трофименко
Фото Vk.com / sibirfc