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usd 64.63
eur 72.25
Спорт

Новосибирские футболисты обыграли курский «Авангард»

Матч завершился со счётом 1:0

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Единственный гол забил полузащитник Павел Киреенко

Фото: Vk.com / sibirfc

Сегодня, 19 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Авангард» в матче 37-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу новосибирских футболистов.

— «Сибирь» одержала победу над курским «Авангардом» благодаря голу Павла Киреенко на 52-й минуте. Счёт мог стать крупнее, но Виталий Галыш дважды попал в штангу, — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Следующая игра состоится 25 мая. «Сибирь» в домашнем матче сыграет против команды «Краснодар-2».

В прошлом матче новосибирские футболисты обыграли краснодарский «Армавир». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Александра Трофименко
Фото Vk.com / sibirfc

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КОММЕНТАРИИ (2)

Настоящий DD
19 май 2019 в 19:54

Да ладно..... прям зрители на трибунах есть.....

Гость
19 май 2019 в 19:50

Хоть так!