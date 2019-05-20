ПДД для бывалых: как доказать байкеру, что он неправ

Война двух- и четырехколесных идет не первый год, и мы решили разобраться, на что именно могут претендовать водители мотоциклов и велосипедов

Итак, они оттаяли: велосипедисты, скутеристы, мотоциклисты и прочие двухколесные. Как ни странно, все они, включая детей, должны подчиняться ровно тем же правилам, что и водители автомобилей. В очередном выпуске «ПДД для бывалых» вспоминаем, что именно разрешено на дороге двухколесным.

Проще всего с мотоциклистами, потому что требования к ним практически повторяют автомобильную часть ПДД за исключением некоторых нюансов. Например, мотобайкеры обязаны носить шлем. Поскольку мотоцикл узкий и проворный, множество конфликтов провоцирует их вольный подход к выбору ряда. Где именно в полосе должен ехать мотоциклист: по центру, справа или как-то ещё? На самом деле ПДД не накладывают никаких ограничений, кроме требования соблюдать безопасный боковой интервал до соседних машин, поэтому ехать вдоль правой или левой бровки полосы мотоциклистам не возбраняется. Правда, ехать точно между полос или менять их без поворотника нельзя.

Нет в ПДД и запрета на движение в одной полосе бок о бок двум мотоциклистам или, например, байку и автомобилю. Главное требование — все тот же безопасный боковой интервал, и поскольку в России встречаются полосы шириной, скажем, 5 метров, в них вполне помешаются даже две машины, не то что два мотоцикла.

Мопед внешне похож на мотоцикл, но имеет двигатель объемом до 50 кубов и максимальную скорость до 50 км/час. Поэтому для мопедов есть некоторые послабления, например, они могут ездить по полосам для велосипедистов или обочинам. Шлем для них обязателен.



Велосипедисты относительно свободно могут чувствовать себя на специальных велодорожках, которых в России крайне мало

Но самое интересное — это велосипедисты. В наших реалиях регулярными нарушителями являются, наверное, 90% из них, хотя и не всегда из злостных побуждений.

Главный вопрос: где именно могут ездить велосипедисты? Правила делят их на возрастные категории, и детям до 14 лет разрешено ездить только тротуарам и пешеходным зонам, а если байкер старше 7 лет — то и по велосипедным дорожкам (не путать с велосипедными полосами в пределах проезжих частей).



Детям до 14 лет выезд на проезжие части запрещен

Со взрослыми велосипедистами сложнее: правила устанавливаются для них иерархию приоритетных зон для движения, и вариантом по умолчанию являются велодорожки и полосы для велосипедистов. А их в России почти нет, поэтому сей пункт является в некотором смысле мертворожденным.



Велосипедистам разрешено ехать лишь по правому краю проезжей части, соблюдая все требования правил. В данном случае байкер явно не учел, что машина будет тормозить для пропуска пешеходов



Поэтому чаще основным вариантом является движение по правому краю проезжей части, что несет очевидные риски и обязывает велосипедиста соблюдать привычные для автомобилистов правила. Иногда это приводит к парадоксам, например, если правая полоса разрешает лишь поворот направо, велосипедист должен выполнить это требование, даже если ему очень нужно прямо. Проезд прямо может разрешать соседняя полоса, но велосипедисты не могут уезжать дальше правого края проезжей части.

Также велосипедистам запрещен разворот и поворот налево на дорогах более чем с одной полосой в каждом направлении или трамвайными путями. На широких дорогах для велосипедиста безопаснее спешиться и пересечь дорогу пешком.



Вот почему на широких дорогах велосипедистам запрещен поворот налево и тем более разворот



Если же край проезжей непригоден для движения, велосипедисты должны ехать по обочине, и только в ее отсутствие или загроможденности взрослый велосипедист имеет право выехать на тротуар. Это же послабление действует для взрослых, сопровождающих детей на велосипедах.



Проще говоря, ездить по тротуарам с 14-ти лет можно лишь в случае, если проезжей части рядом нет в принципе или её правый край и обочина не подходят для велосипедистов: допустим, там стоят запаркованные автомобили.

В реальности же велосипедисты ездят в основном по тротуарам, потому что это безопаснее и для них, и для автомобилистов, которые не ожидают встретить кого-то, кто едет правее правого ряда.



Подборка характерных аварий с велосипедистами, в большинстве из которых они неправы



Но велосипедисты на тротуарах опасны для пешеходов и должны иметь в это в виду. На тротуарах пешеход пользуется полным приоритетом, и велосипедист, тем более заехавший сюда в нарушение правил, не имеет право обвинять пешехода в непредсказуемости или слишком тихой ходьбе. Более того, пункт 24.6 ПДД требует от велосипедиста спешиться в случаях, когда он представляет опасность для пешеходов или создает им помехи. По-хорошему, ехать по тротуару нужно не быстрее пешего хода. Является ли наезд велосипедиста на пешехода дорожно-транспортным происшествием? Да, если кто-то пострадал и дело произошло на дороге, которая включает в себя и тротуары. А вот наезды в полях, лесах, на детских площадках и так далее по формальным признакам ДТП не являются.



Страховки ОСАГО у велосипедиста нет, а потому в любом случае нанесенный ущерб с него можно взыскать лишь в гражданском порядке через суд. При необходимости зафиксировать происшествие можно в ГИБДД или полиции.

— При этом велосипед не является источником повышенной опасности, то есть статья 1079 ГК РФ на его водителя не распространяется, — поясняет автоюрист Лев Воропаев. — Это значит, что если вина была всё-таки на пешеходе, водитель велосипеда не обязан компенсировать ему ущерб в безусловном порядке, как если бы он был водителем автомобиля.

А могут ли велосипедиста оштрафовать за нарушение правил? Да, в КоАП есть специальные разделы, посвящённые именно «безмоторным»: часть 2 статьи 12.29 КоАП предусматривает штраф 800 рублей за нарушения, а часть 3 этой же статьи наказывает пьяных велосипедистов штрафом в 1000–1500 рублей.

Возникает и другой любопытный вопрос: допустим, наш велосипедист имеет автомобильные права. Представим, что он попался ГИБДД за нарушение, которое допускает лишение прав, скажем, ехал против шерсти по односторонней дороге. Могут ли его лишить удостоверения, ведь формально он является водителем?



— Нет, поскольку есть специальная норма, оговаривающая наказание за нарушение правил велосипедистами, — поясняет Лев Воропаев. — То есть при любых велосипедных нарушениях применяют статью 12.29 КоАП, а она лишения прав не предусматривает.

А вот если под лишение заедет мопедист или мотоциклист, «отлетят» все категории оптом.

А вот хорошее напоминание, почему пешеходные переходы на велосипеде не нужно пролетать в седле



Одним из самых популярных и раздражающих нарушений велосипедистов является переезд пешеходных переходов в седле. Правила прямо запрещают делать это (пункт 24.8 ПДД), но даже если спешиваться очень лень, не перескакивайте переходы быстрее, чем это делают пешеходы — иначе автомобилисты могут вас просто не заметить.

Напоследок скажем пару слов о мотоциклетной пехоте с маломощными двигателями. Машины с электромотором до 250 Вт относятся к велосипедам, если же мощнее — это как минимум мопеды. Для них объем ДВС ограничен 50 кубами, мощность электромотора — 4 кВт, а скорость 50 км/час. Мопеды требуют прав категории М, которая нужна и для мини-квадроциклов с теми же параметрами.



Лёгкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубов и мощностью до 11 кВт (15 л. с.) требуют категории А1, более мощные — уже полноценной мотокатегории А.

А вообще правила для велосипедистов применительно в российским реалиям кажутся не всегда логичными, но дело здесь, скорее, именно в реалиях: велосипеды требуют специальной инфраструктуры, при появлении которой правила были бы вполне разумными. Пока же велосипедисты в России должны обладать искусством компромисса и здравым смыслом. Увидели ошибку или хотите предложить тему? Пишите на auto@iportal.ru.

А теперь — небольшой тест.

Должен ли велосипедист подавать рукой сигнал поворота перед маневром? Да ПДД распространяются на дорожное движение, поэтому, например, при езде по полю подавать сигналы поворота не обязательно, но на дорогах — надо

При езде по дорогам Верно! Пункт 8.1 ПДД требует подавать сигнал поворота при маневрировании и распространяется на велосипедистов. Но ПДД действуют только для дорог, но не лесов, полей и рек

При езде по проезжей части Тротуар и обочина также являются частью дороги и велосипедисты должны подавать сигналы даже при езде по ним, а не только по проезжей части (пункт 8.1 ПДД)

Нет Не верно: пункт 8.1 ПДД требует подавать сигналы от всех водителей, в том числе от велосипедистов

Велосипедист едет по обочине, приближаясь к перекрёстку, который хочет миновать в прямом направлении. Автомобилист из правой полосы планирует повернуть на перекрёстке направо. Их траектории пересекаются. Кто уступает? Автомобилист Да, у него возникает помеха справа. Но и велосипедисту нужно быть готовым пропускать, потому что не все автомобилисты ожидают появление помехи на обочине

Велосипедист Велосипедист имеет право двигаться по обочине, а у автомобилиста в этом случае возникает помеха справа, поэтому пропускает он

Решается по взаимному согласию У автомобилиста — помеха справа, поэтому уступает он

Обязателен ли велосипедистам шлем? Да Нет, хотя это желательно

Нет Верно. Хотя наличие шлема желательно

Велосипедист едет по краю проезжей части шестиполосной дороге. На перекрёстке ему нужно налево. Что он должен сделать? Перестроиться в левый ряд и повернуть в потоке Нет, ПДД запрещают велосипедистам ехать по проезжей части дальше её правого края, тем более смещаться к центру широкой магистрали

Проехать перекрёсток, развернуться и повернуть направо Разворот на таких дорогах запрещён

Спешиться и перейти дорогу Это самое разумное и не противоречит ПДД: на несколько минут велосипедист может превратиться в пешехода и пересечь улицу пешком