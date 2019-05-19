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eur 72.25
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После столкновения четырёх автомобилей на Чуйском тракте три человека оказались в больнице

Сейчас они находятся в Черепановской районной больнице

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Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня днём, 19 мая, на 104-м километре трассы Р-256 произошло столкновение четырёх автомобилей — три человека доставлены в больницу. На месте разбираются экипажи ДПС.

«Это произошло на 104-м километре, за постом сразу в Черепановском районе. По предварительной информации, произошло столкновение четырёх автомобилей», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пока известна только предварительная информация: на трассе ведутся ремонтные работы, стоит светофор — один автомобиль столкнулся с другим, и столкновения пошли по цепочке.

«Сообщение в полицию поступило в 14:40. Пока известно о трёх пострадавших. Характер травм пока не известен», — добавили в пресс-службе.

Корреспондент НГС узнал у дежурного хирурга Черепановской центральной районной больницы Дениса Щербакова, что, действительно, к ним около 14:00 поступило три человека — два водителя и один пассажир.

«Состояние удовлетворительное, будут отпущены домой», — сказал Денис Щербаков.

В конце апреля грузовик вылетел в кювет и потерял кабину на Омском тракте.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова

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ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

ДТПЧуйский трактЧерепановская больница

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КОММЕНТАРИИ (1)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
19 май 2019 в 17:22

Выздоровления пострадавшим. Есть счет для перечисления помощи? Занимаюсь благотворительностью.