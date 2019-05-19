После столкновения четырёх автомобилей на Чуйском тракте три человека оказались в больнице

Сегодня днём, 19 мая, на 104-м километре трассы Р-256 произошло столкновение четырёх автомобилей — три человека доставлены в больницу. На месте разбираются экипажи ДПС.



«Это произошло на 104-м километре, за постом сразу в Черепановском районе. По предварительной информации, произошло столкновение четырёх автомобилей», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Пока известна только предварительная информация: на трассе ведутся ремонтные работы, стоит светофор — один автомобиль столкнулся с другим, и столкновения пошли по цепочке.

