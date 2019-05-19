После столкновения четырёх автомобилей на Чуйском тракте три человека оказались в больнице

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Сейчас они находятся в Черепановской районной больнице
Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное
Сегодня днём, 19 мая, на 104-м километре трассы Р-256 произошло столкновение четырёх автомобилей — три человека доставлены в больницу. На месте разбираются экипажи ДПС.
«Это произошло на 104-м километре, за постом сразу в Черепановском районе. По предварительной информации, произошло столкновение четырёх автомобилей», — подтвердили информацию корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пока известна только предварительная информация: на трассе ведутся ремонтные работы, стоит светофор — один автомобиль столкнулся с другим, и столкновения пошли по цепочке.
«Сообщение в полицию поступило в 14:40. Пока известно о трёх пострадавших. Характер травм пока не известен», — добавили в пресс-службе.
Корреспондент НГС узнал у дежурного хирурга Черепановской центральной районной больницы Дениса Щербакова, что, действительно, к ним около 14:00 поступило три человека — два водителя и один пассажир.
«Состояние удовлетворительное, будут отпущены домой», — сказал Денис Щербаков.
В конце апреля грузовик вылетел в кювет и потерял кабину на Омском тракте.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова