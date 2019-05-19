19 мая воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
Происшествия
Подробности

Владелица сгоревшей на подземной парковке машины в Новосибирске рассказала подробности пожара

Сгоревшую машину на парковке обнаружила мама владелицы

Поделиться

3 390
9 Обсудить

Все новости

Все новости

По словам владелицы сгоревшей Toyota, на этом фото — автомобиль Hyundai, из-за которого случился пожар. МЧС сейчас выясняет причины пожара

Фото: читательница Евгения

Сегодня ночью в Новосибирске на улице Широкой загорелась подземная парковка: полностью уничтожены две машины — Hyundai Tucson и Toyota Ist — владелица последней Евгения рассказала корреспонденту НГС подробности произошедшего.

«Никто не позвонил, ничего нам не сказали. Мама просто с утра пошла на парковку и увидела, что машина сгорела. Всё произошло, как мы поняли, около 12. Ещё точно не известно: в Hyundai что-то с проводкой было не то — загорелась машина, вниз спустился охранник и начал тушить её огнетушителем. У неё там под капотом горело. Пламя разошлось; так как были выходные, рядом машин не было, только две машины сгорело», — пояснила Евгения.

Машины, которые стояли дальше, покрылись копотью.

Машина Евгении

Фото: читательница Евгения

«Такое сильное пламя было, что даже плита бетонная до арматуры разрушилась», — добавила Евгения.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков подтвердил информацию о пожаре — он произошёл в 00:07. Когда на место приехали пожарные, из парковки шёл дым.

«В результате пожара огнём повреждены три автомобиля, площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет. Было задействовано 26 человек и 7 единиц техники», — отметил Артём Щербаков.

По его словам, сейчас дознаватели проводят проверку, причины пожара устанавливаются.

В начале недели в Новосибирске на стоянке сгорели две маршрутки после забастовки водителей.

Мария Тищенко
Фото Евгении

По теме

ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

пожарМЧСавтомобили

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (9)

Лиса
19 май 2019 в 17:03

"Сгоревшую машину на парковке обнаружила её мама"... Мама машины?))

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
19 май 2019 в 16:52

Ну сгорела и сгорела.
Женщине это должно быть в радость!
Такой прекрасный повод походить по салонам в поисках обновки.
Женщины ведь обожают шоппинг, правда?!
Тем более, скоро лето!
Нужно обновлять и женский гардероб и машину тоже.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
19 май 2019 в 16:46

Барышни инфантильные пошли, даже за машиной на парковке ее мама следит.
Надо ставить авто в гараж под ПЦО ЧОПа.