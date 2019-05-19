Владелица сгоревшей на подземной парковке машины в Новосибирске рассказала подробности пожара

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Сгоревшую машину на парковке обнаружила мама владелицы
По словам владелицы сгоревшей Toyota, на этом фото — автомобиль Hyundai, из-за которого случился пожар. МЧС сейчас выясняет причины пожара
Сегодня ночью в Новосибирске на улице Широкой загорелась подземная парковка: полностью уничтожены две машины — Hyundai Tucson и Toyota Ist — владелица последней Евгения рассказала корреспонденту НГС подробности произошедшего.
«Никто не позвонил, ничего нам не сказали. Мама просто с утра пошла на парковку и увидела, что машина сгорела. Всё произошло, как мы поняли, около 12. Ещё точно не известно: в Hyundai что-то с проводкой было не то — загорелась машина, вниз спустился охранник и начал тушить её огнетушителем. У неё там под капотом горело. Пламя разошлось; так как были выходные, рядом машин не было, только две машины сгорело», — пояснила Евгения.
Машины, которые стояли дальше, покрылись копотью.
«Такое сильное пламя было, что даже плита бетонная до арматуры разрушилась», — добавила Евгения.
Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков подтвердил информацию о пожаре — он произошёл в 00:07. Когда на место приехали пожарные, из парковки шёл дым.
«В результате пожара огнём повреждены три автомобиля, площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет. Было задействовано 26 человек и 7 единиц техники», — отметил Артём Щербаков.
По его словам, сейчас дознаватели проводят проверку, причины пожара устанавливаются.
В начале недели в Новосибирске на стоянке сгорели две маршрутки после забастовки водителей.
Мария Тищенко
Фото Евгении
Ну сгорела и сгорела.
Женщине это должно быть в радость!
Такой прекрасный повод походить по салонам в поисках обновки.
Женщины ведь обожают шоппинг, правда?!
Тем более, скоро лето!
Нужно обновлять и женский гардероб и машину тоже.