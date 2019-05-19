Владелица сгоревшей на подземной парковке машины в Новосибирске рассказала подробности пожара

«Никто не позвонил, ничего нам не сказали. Мама просто с утра пошла на парковку и увидела, что машина сгорела. Всё произошло, как мы поняли, около 12. Ещё точно не известно: в Hyundai что-то с проводкой было не то — загорелась машина, вниз спустился охранник и начал тушить её огнетушителем. У неё там под капотом горело. Пламя разошлось; так как были выходные, рядом машин не было, только две машины сгорело», — пояснила Евгения.

Сегодня ночью в Новосибирске на улице Широкой загорелась подземная парковка: полностью уничтожены две машины — Hyundai Tucson и Toyota Ist — владелица последней Евгения рассказала корреспонденту НГС подробности произошедшего.

Машины, которые стояли дальше, покрылись копотью.

«Такое сильное пламя было, что даже плита бетонная до арматуры разрушилась», — добавила Евгения.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков подтвердил информацию о пожаре — он произошёл в 00:07. Когда на место приехали пожарные, из парковки шёл дым.

«В результате пожара огнём повреждены три автомобиля, площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет. Было задействовано 26 человек и 7 единиц техники», — отметил Артём Щербаков.

По его словам, сейчас дознаватели проводят проверку, причины пожара устанавливаются.

В начале недели в Новосибирске на стоянке сгорели две маршрутки после забастовки водителей.