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Бабушку в серой норковой шапке нашли недалеко от жилмассива, в котором она жила

Дочь забрала её домой

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Добровольцы, которые участвовали в поисковых работах

Фото: Алеся Яблонских

Сегодня новосибирские волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали искать 74-летнюю Любовь Пучихину (Виннеченко), которая 18 мая ушла из дома на улице Бориса Богаткова в неизвестном направлении. НГС вёл онлайн-трансляцию поисков.

Из-за болезни женщина дезориентирована, ей нужна была помощь родных.

Любовь Пучихина (Виннеченко)

Фото: lizaalert.org

«Бабушку обнаружили в одном из подъездов — недалеко от жилмассива, где она живёт, случайные прохожие. Увидели ориентировку в сети интернет, поняли, что это наша бабушка, позвонили в наш поисковый отряд. На место приехал экипаж с координатором и дочерью. Дочь бабушку опознала и забрала домой», — пояснила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В начале апреля в Новосибирске нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся с тренировки.

Мария Тищенко
Фото Алеси Яблонских, lizaalert.org

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