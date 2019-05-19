Бабушку в серой норковой шапке нашли недалеко от жилмассива, в котором она жила

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Дочь забрала её домой
Добровольцы, которые участвовали в поисковых работах
Сегодня новосибирские волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали искать 74-летнюю Любовь Пучихину (Виннеченко), которая 18 мая ушла из дома на улице Бориса Богаткова в неизвестном направлении. НГС вёл онлайн-трансляцию поисков.
Из-за болезни женщина дезориентирована, ей нужна была помощь родных.
«Бабушку обнаружили в одном из подъездов — недалеко от жилмассива, где она живёт, случайные прохожие. Увидели ориентировку в сети интернет, поняли, что это наша бабушка, позвонили в наш поисковый отряд. На место приехал экипаж с координатором и дочерью. Дочь бабушку опознала и забрала домой», — пояснила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
В начале апреля в Новосибирске нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся с тренировки.
Мария Тищенко
Фото Алеси Яблонских, lizaalert.org