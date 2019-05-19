Столкновение двух машин затруднило движение по Красному проспекту

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Сотрудники ДПС находятся на месте столкновения
Один из участников ДТП
Сегодня, 19 мая, на Красном проспекте столкнулись две машины и затруднили движение по нему.
«Honda двигалась по Красному проспекту со стороны автовокзала и при повороте на Чаплыгина столкнулась с автомобилем Toyota, который двигался по Красному проспекту со стороны Ленина. Пострадавших нет. Движение затруднено. На месте работают сотрудники ДПС», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.
Он уточнил, что ДТП произошло около часа назад, но машины до сих пор стоят на месте. По предварительной версии, виноват водитель Honda, который поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра.
Сегодня ночью в Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Мария Тищенко
Фото предоставлено Дмитрием Житнюком