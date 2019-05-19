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Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
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Столкновение двух машин затруднило движение по Красному проспекту

Сотрудники ДПС находятся на месте столкновения

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Один из участников ДТП

Фото: Дмитрий Житнюк

Сегодня, 19 мая, на Красном проспекте столкнулись две машины и затруднили движение по нему.

«Honda двигалась по Красному проспекту со стороны автовокзала и при повороте на Чаплыгина столкнулась с автомобилем Toyota, который двигался по Красному проспекту со стороны Ленина. Пострадавших нет. Движение затруднено. На месте работают сотрудники ДПС», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.

Он уточнил, что ДТП произошло около часа назад, но машины до сих пор стоят на месте. По предварительной версии, виноват водитель Honda, который поворачивал, не убедившись в безопасности манёвра.

Сегодня ночью в Новосибирской области в ДТП погибли три человека.

Мария Тищенко
Фото предоставлено Дмитрием Житнюком 

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ДТПаварийные комиссарыдорожные пробки

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КОММЕНТАРИИ (3)

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Директор Завода (Ржака)
19 май 2019 в 14:01

Лучше бы ЗаБег там провели. И 2 автоведра были бы целы.
А народу без разницы, где в пробках стоять.

Алекс 54
19 май 2019 в 13:59

Ржака уже выехал на место проишествия?!