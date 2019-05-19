Женщина украла телефон из детской коляски и попала под уголовное дело (видео)

Сейчас проводится расследование





Новосибирские полицейские задержали подозреваемую в краже сибирячку — её обвиняют в краже телефона из детской коляски в супермаркете.







«8 мая в отдел полиции № 8 "Кировский" Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что, находясь в супермаркете по улице Петухова, обнаружила пропажу мобильного телефона, который лежал в кармане детской коляски. Причинённый ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде





Полиция задержала подозреваемую в ходе оперативно-разыскных мероприятий — 44-летнюю жительницу Кировского района, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу. Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе, её удалось быстро задержать, она не успела ничего сделать с телефоном.







«Выяснилось, что задержанная, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, вытащила из кармана детской коляски мобильный телефон, после чего скрылась. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой оперативники обнаружили похищенный смартфон», — добавили в пресс-службе.







Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).







В марте в Новосибирске подросток попал под уголовное дело за кражу телефона.