Женщина украла телефон из детской коляски и попала под уголовное дело (видео)
Стоимость телефона — 20 тысяч рублей
Новосибирские полицейские задержали подозреваемую в краже сибирячку — её обвиняют в краже телефона из детской коляски в супермаркете.
«8 мая в отдел полиции
Полиция задержала подозреваемую в ходе оперативно-разыскных мероприятий — 44-летнюю жительницу Кировского района, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу. Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе, её удалось быстро задержать, она не успела ничего сделать с телефоном.
«Выяснилось, что задержанная, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, вытащила из кармана детской коляски мобильный телефон, после чего скрылась. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой оперативники обнаружили похищенный смартфон», — добавили в пресс-службе.
Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
В марте в Новосибирске подросток попал под уголовное дело за кражу телефона.