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Женщина украла телефон из детской коляски и попала под уголовное дело (видео)

Стоимость телефона — 20 тысяч рублей

Сейчас проводится расследование
Сейчас проводится расследование


Новосибирские полицейские задержали подозреваемую в краже сибирячку — её обвиняют в краже телефона из детской коляски в супермаркете.


«8 мая в отдел полиции № 8 "Кировский" Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что, находясь в супермаркете по улице Петухова, обнаружила пропажу мобильного телефона, который лежал в кармане детской коляски. Причинённый ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде


Полиция задержала подозреваемую в ходе оперативно-разыскных мероприятий — 44-летнюю жительницу Кировского района, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу. Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе, её удалось быстро задержать, она не успела ничего сделать с телефоном.


«Выяснилось, что задержанная, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, вытащила из кармана детской коляски мобильный телефон, после чего скрылась. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой оперативники обнаружили похищенный смартфон», — добавили в пресс-службе.


Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).


В марте в Новосибирске подросток попал под уголовное дело за кражу телефона.

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