В Новосибирск прилетели кукушки с задержкой на пять дней

В Новосибирск прилетели кукушки — орнитолог Алексей Яновский сообщил, что ждал их, как обычно, 13 мая, но в этом году они задержались примерно на пять дней.



«Я всегда был уверен, что 13 мая кукушки прилетают, а тут я специально слушаю, а их нету и нету. Это мне сообщил любитель птиц — вчера первый раз услышал кукушку в этом году. Дней на пять-семь задержались они. Сегодня я их сам услышал в Академгородке», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.



Он добавил, что теряется в догадках, почему в этом году изменилась фиксированная дата прилёта этих птиц.

