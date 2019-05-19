В Новосибирск прилетели кукушки с задержкой на пять дней

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Обычно они прилетали 13 мая
У орнитолога несколько версий, почему птиц не заметили раньше
В Новосибирск прилетели кукушки — орнитолог Алексей Яновский сообщил, что ждал их, как обычно, 13 мая, но в этом году они задержались примерно на пять дней.
«Я всегда был уверен, что 13 мая кукушки прилетают, а тут я специально слушаю, а их нету и нету. Это мне сообщил любитель птиц — вчера первый раз услышал кукушку в этом году. Дней на пять-семь задержались они. Сегодня я их сам услышал в Академгородке», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.
Он добавил, что теряется в догадках, почему в этом году изменилась фиксированная дата прилёта этих птиц.
«Вроде бы и весна тёплая — просто в эти дни похолодало, где-то на подлёте. Похолодание идёт с запада, и они летят с запада. Может, это сыграло свою роль. Могли прилететь и простуженным голосом не куковать. Мало кто обращает на них внимание, когда они просто летают или сидят, а именно когда кукуют. Не куковали, а сейчас должны. Поскольку сейчас даже стрижи прилетели — это вестники окончательного прихода лета», — добавил Яновский.
По словам орнитолога, стрижи тоже прилетели вчера: он видел их на Речном вокзале и в районе «Студенческой».
В начале недели в Новосибирск прилетели береговые ласточки из Африки.
Мария Тищенко
Фото Натальи Андреенковой