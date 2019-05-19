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В Новосибирск прилетели кукушки с задержкой на пять дней

Обычно они прилетали 13 мая

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У орнитолога несколько версий, почему птиц не заметили раньше

Фото: Наталья Андреенкова

В Новосибирск прилетели кукушки — орнитолог Алексей Яновский сообщил, что ждал их, как обычно, 13 мая, но в этом году они задержались примерно на пять дней.

«Я всегда был уверен, что 13 мая кукушки прилетают, а тут я специально слушаю, а их нету и нету. Это мне сообщил любитель птиц — вчера первый раз услышал кукушку в этом году. Дней на пять-семь задержались они. Сегодня я их сам услышал в Академгородке», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.

Он добавил, что теряется в догадках, почему в этом году изменилась фиксированная дата прилёта этих птиц.

«Вроде бы и весна тёплая — просто в эти дни похолодало, где-то на подлёте. Похолодание идёт с запада, и они летят с запада. Может, это сыграло свою роль. Могли прилететь и простуженным голосом не куковать. Мало кто обращает на них внимание, когда они просто летают или сидят, а именно когда кукуют. Не куковали, а сейчас должны. Поскольку сейчас даже стрижи прилетели — это вестники окончательного прихода лета», — добавил Яновский.

По словам орнитолога, стрижи тоже прилетели вчера: он видел их на Речном вокзале и в районе «Студенческой».

В начале недели в Новосибирск прилетели береговые ласточки из Африки.

Мария Тищенко
Фото Натальи Андреенковой

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