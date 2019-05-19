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Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Столкновение произошло ночью

Столкновение произошло в 00:45
Столкновение произошло в 00:45


19 мая в Новосибирской области в Коченёвском районе столкнулись два автомобиля — в результате этого ДТП погибли три человека.


«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший со стороны рабочего посёлка Коченёво в сторону посёлка Светлый, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


На месте погиб 28-летний водитель «Жигулей» и двое пассажиров.


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого ДТП.

Ранее НГС сообщил подробности ДТП на Красном: Toyota врезалась в здание — камень отлетел в голову случайной прохожей.

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