Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
Столкновение произошло ночью
19 мая в Новосибирской области в Коченёвском районе столкнулись два автомобиля — в результате этого ДТП погибли три человека.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший со стороны рабочего посёлка Коченёво в сторону посёлка Светлый, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте погиб 28-летний водитель «Жигулей» и двое пассажиров.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого ДТП.
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