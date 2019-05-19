Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

Столкновение произошло в 00:45





19 мая в Новосибирской области в Коченёвском районе столкнулись два автомобиля — в результате этого ДТП погибли три человека.







«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший со стороны рабочего посёлка Коченёво в сторону посёлка Светлый, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







На месте погиб 28-летний водитель «Жигулей» и двое пассажиров.







Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого ДТП.



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