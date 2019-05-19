3 тысячи новосибирцев участвуют в полумарафоне «ЗаБег»

Сегодня, 19 мая, в Новосибирске стартовал полумарафон «ЗаБег» — проект от «Лиги Героев», объединивший 19 регионов России, — в нём участвуют 3 тысячи новосибирцев.

Участники могут выбрать одну из четырёх дистанций: первый старт — на 10 и 21,1 километра — дан в 13:00. Старт дистанции в 5 километров будет дан в 13:25, на 2 километра — в 16:00.



Наш корреспондент Дарья Януш ведёт стрим

Маршрут «ЗаБега» будет пролегать по улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша расположена на площади перед ГПНТБ. Специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль.



Разминка перед стартом Фото: Дарья Януш