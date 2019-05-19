3 тысячи новосибирцев участвуют в полумарафоне «ЗаБег»

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Участники могут выбрать одну из четырёх дистанций
Участники двух дистанций стартовали в 13:00
Сегодня, 19 мая, в Новосибирске стартовал полумарафон «ЗаБег» — проект от «Лиги Героев», объединивший 19 регионов России, — в нём участвуют 3 тысячи новосибирцев.
Участники могут выбрать одну из четырёх дистанций: первый старт — на 10 и 21,1 километра — дан в 13:00. Старт дистанции в 5 километров будет дан в 13:25, на 2 километра — в 16:00.
Наш корреспондент Дарья Януш ведёт стрим
Маршрут «ЗаБега» будет пролегать по улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша расположена на площади перед ГПНТБ. Специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль.
Во время полумарафона с 10:00 до 15:00 работает информационная палатка волонтёров и тест-мобиль с экспресс-тестированием на ВИЧ. А вчера, 18 мая, на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.
Мария Тищенко, Дарья Януш
Фото Дарьи Януш, Александра Ощепкова
3000? а сколько горожан от этого терпят неудобство, теряя время и стоя в пробке не прикидывали? бегайте на набережной или в заельцовском парке....