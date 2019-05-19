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usd 64.63
eur 72.25
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3 тысячи новосибирцев участвуют в полумарафоне «ЗаБег»

Участники могут выбрать одну из четырёх дистанций

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Участники двух дистанций стартовали в 13:00

Фото: Александр Ощепков

Сегодня, 19 мая, в Новосибирске стартовал полумарафон «ЗаБег» — проект от «Лиги Героев», объединивший 19 регионов России, — в нём участвуют 3 тысячи новосибирцев.

Участники могут выбрать одну из четырёх дистанций: первый старт — на 10 и 21,1 километра — дан в 13:00. Старт дистанции в 5 километров будет дан в 13:25, на 2 километра — в 16:00.

Наш корреспондент Дарья Януш ведёт стрим 

Маршрут «ЗаБега» будет пролегать по улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша расположена на площади перед ГПНТБ. Специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль.

Разминка перед стартом

Фото: Дарья Януш

Во время полумарафона с 10:00 до 15:00 работает информационная палатка волонтёров и тест-мобиль с экспресс-тестированием на ВИЧ. А вчера, 18 мая, на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.

Мария Тищенко, Дарья Януш
Фото Дарьи Януш, Александра Ощепкова

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ЗаБегспортполумарафон «ЗаБег»

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КОММЕНТАРИИ (9)

Алекс 54
19 май 2019 в 13:57

Бездельники

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MakSIM
19 май 2019 в 13:41

3000? а сколько горожан от этого терпят неудобство, теряя время и стоя в пробке не прикидывали? бегайте на набережной или в заельцовском парке....

6543
19 май 2019 в 13:40

ЗаБег.
А я против перекрытия дорог по любому поводу. Значит, я против нынешнего мэра, не сумевшего организовать бега без ущерба для города и горожан.