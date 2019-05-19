Новосибирские волонтёры ищут бабушку в серой норковой шапке

Она дезориентирована и нуждается в помощи

Сегодня, 19 мая, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 74-летней Любови Пучихиной (Виннеченко), которая 18 мая ушла из дома на улице Бориса Богаткова в неизвестном направлении. Женщина дезориентирована.



Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Любови Пучихиной — 158 сантиметров. У неё полное телосложение, светло-карие глаза и светло-русые волосы с сединой. В день исчезновения была одета в светло-бежевое пальто с крупным рыжим рисунком, чёрные брюки до середины икры, чёрные ботинки и серую норковую шапку.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–5452.

