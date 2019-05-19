Новосибирские волонтёры ищут бабушку в серой норковой шапке

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Она дезориентирована и нуждается в помощи
Любовь Пучихина дезориентирована
Сегодня, 19 мая, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 74-летней Любови Пучихиной (Виннеченко), которая 18 мая ушла из дома на улице Бориса Богаткова в неизвестном направлении. Женщина дезориентирована.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Любови Пучихиной — 158 сантиметров. У неё полное телосложение, светло-карие глаза и светло-русые волосы с сединой. В день исчезновения была одета в светло-бежевое пальто с крупным рыжим рисунком, чёрные брюки до середины икры, чёрные ботинки и серую норковую шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–5452.
Добровольцы в комментариях под постом о сборе пишут, во сколько планируют выезжать и сколько свободных мест есть в машине.
Волонтёры «Лизы Алерт» вместе с родственниками провели подготовительную работу, прежде чем объявить активный поиск. «Мы уже прозвонили больницы, часть из них в утренние часы объехали. Информации о нашей бабушке на данный момент нигде нет», — сказала Яблонских.
«Одежда указана в ориентировке, надеемся, что если она не потеряла свою шапку меховую норковую, то её наличие на голове как-то привлечёт внимание людей, потому что она выбивается несколько из сезона. Но если бабушка шапку не надела, а просто с собой взяла, то тогда нужно будет опознавать по внешним признакам, по пальто, которое на ней надето. Очень требуется помощь очевидцев», — добавила Алеся Яблонских.
Предполагаемая зона поиска — от дома на Бориса Богаткова в сторону Золотой горки, места её прежнего проживания, прежней работы и крупные транспортные узлы.
Сбор волонтёров объявлен на 12:30, место сбора — улица Бориса Богаткова, 266, парковка кинотеатра.
«Вчера около 18:00 вышла из дома на улице Бориса Богаткова. Бабушка дезориентирована, находится под 100%-ным контролем родственников, нашла возможность из дома выйти. Ввиду существующего заболевания находится не в нынешней реальности, поэтому ей требуется медицинская помощь, препараты и присутствие родных рядом», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Мария Тищенко
Фото lizaalert.org