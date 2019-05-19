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Новосибирские волонтёры ищут бабушку в серой норковой шапке

Она дезориентирована и нуждается в помощи

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Любовь Пучихина дезориентирована

Фото: lizaalert.org

Сегодня, 19 мая, добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 74-летней Любови Пучихиной (Виннеченко), которая 18 мая ушла из дома на улице Бориса Богаткова в неизвестном направлении. Женщина дезориентирована.

Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Любови Пучихиной — 158 сантиметров. У неё полное телосложение, светло-карие глаза и светло-русые волосы с сединой. В день исчезновения была одета в светло-бежевое пальто с крупным рыжим рисунком, чёрные брюки до середины икры, чёрные ботинки и серую норковую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–5452.

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Добровольцы в комментариях под постом о сборе пишут, во сколько планируют выезжать и сколько свободных мест есть в машине. 

Волонтёры «Лизы Алерт» вместе с родственниками провели подготовительную работу, прежде чем объявить активный поиск. «Мы уже прозвонили больницы, часть из них в утренние часы объехали. Информации о нашей бабушке на данный момент нигде нет», — сказала Яблонских. 

«Одежда указана в ориентировке, надеемся, что если она не потеряла свою шапку меховую норковую, то её наличие на голове как-то привлечёт внимание людей, потому что она выбивается несколько из сезона. Но если бабушка шапку не надела, а просто с собой взяла, то тогда нужно будет опознавать по внешним признакам, по пальто, которое на ней надето. Очень требуется помощь очевидцев», — добавила Алеся Яблонских.

Предполагаемая зона поиска — от дома на Бориса Богаткова в сторону Золотой горки, места её прежнего проживания, прежней работы и крупные транспортные узлы. 

Сбор волонтёров объявлен на 12:30, место сбора — улица Бориса Богаткова, 266, парковка кинотеатра.

«Вчера около 18:00 вышла из дома на улице Бориса Богаткова. Бабушка дезориентирована, находится под 100%-ным контролем родственников, нашла возможность из дома выйти. Ввиду существующего заболевания находится не в нынешней реальности, поэтому ей требуется медицинская помощь, препараты и присутствие родных рядом», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Мария Тищенко
Фото lizaalert.org

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Мария Тищенко

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КОММЕНТАРИИ (1)

С Богаткова
19 май 2019 в 11:28

Тоже постоянно дезориентирован после поиска пропавших подростков по впискам. Часто к концу поисков нуждаюсь в помощи чтобы добраться домой. Надеюсь бабушку найдут, я хорошо понимаю ее состояние.