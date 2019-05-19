Раньше Сергей Лазарев пел лучше: публикуем итоги финала Евровидения-2019

Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс

Следующий песенный конкурс пройдет на родине Лоуренса, в Нидерландах
Следующий песенный конкурс пройдет на родине Лоуренса, в Нидерландах

Этой ночью в Тель-Авиве прошел финал Евровидения-2019. Россию на конкурсе вновь представлял Сергей Лазарев. Но ему опять не удалось занять первое место. 


Победителем стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Именно ему букмекеры пророчили победу. И они оказались правы.


Лоуренс набрал 492 балла: 231 от жюри и 261 от зрителей. Россия получила от жюри 125 баллов, 244 — от зрителей, что в сумме дало 369 баллов, которые позволили Сергею Лазареву занять только третью строчку.


Следующее Евровидение пройдет в Нидерландах. Последний раз певец из этой страны побеждал в конкурсе 44 года назад.



Сравните выступление победителя с выступлением Сергея:



Как Сергей пробивался в финал, можно посмотреть здесь. Напомним, Сергей Лазарев принимал участие в Евровидении уже во второй раз: в 2016 году он занял на конкурсе третье место, а выиграла конкурс певица Джамала из Украины.


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