Раньше Сергей Лазарев пел лучше: публикуем итоги финала Евровидения-2019

Следующий песенный конкурс пройдет на родине Лоуренса, в Нидерландах

Этой ночью в Тель-Авиве прошел финал Евровидения-2019. Россию на конкурсе вновь представлял Сергей Лазарев. Но ему опять не удалось занять первое место.







Победителем стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Именно ему букмекеры пророчили победу. И они оказались правы.





Лоуренс набрал 492 балла: 231 от жюри и 261 от зрителей. Россия получила от жюри 125 баллов, 244 — от зрителей, что в сумме дало 369 баллов, которые позволили Сергею Лазареву занять только третью строчку.





Следующее Евровидение пройдет в Нидерландах. Последний раз певец из этой страны побеждал в конкурсе 44 года назад.









Сравните выступление победителя с выступлением Сергея:









Как Сергей пробивался в финал, можно посмотреть здесь. Напомним, Сергей Лазарев принимал участие в Евровидении уже во второй раз: в 2016 году он занял на конкурсе третье место, а выиграла конкурс певица Джамала из Украины.



