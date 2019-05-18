Шесть пенсионерок попытались сорвать работу мобильной лаборатории по проверке на ВИЧ

Сегодня днём жительницы Новосибирска попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Шесть женщин пенсионного возраста около 14:00 пришли к тест-мобилю и начали рассказывать людям в очереди, что ВИЧ не существует, и заявили, что всех, прошедших тест, разберут на органы. Этот случай подтвердила Елена Пудова, руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД.



«Да, был такой случай сегодня. Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <...> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пудова.