Шесть пенсионерок попытались сорвать работу мобильной лаборатории по проверке на ВИЧ

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Женщины пришли к тест-мобилю и утверждали, что ВИЧ не существует
Тестирование проходило в рамках Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвящённой Дню памяти умерших от СПИДа
Сегодня днём жительницы Новосибирска попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Шесть женщин пенсионного возраста около 14:00 пришли к тест-мобилю и начали рассказывать людям в очереди, что ВИЧ не существует, и заявили, что всех, прошедших тест, разберут на органы. Этот случай подтвердила Елена Пудова, руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД.
«Да, был такой случай сегодня. Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <...> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пудова.
После того, как женщины ушли, тестирование продолжилось.
Сегодня днём на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.
Виктория Брылёва
Фото из архива НГС
Дежурные мракобесы. Для таких земля плоская, а СПИДа не существует, они всегда на передовой борьбы с противниками режима, такими легко управлять, они и есть та самая пехота путина.