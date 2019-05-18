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Шесть пенсионерок попытались сорвать работу мобильной лаборатории по проверке на ВИЧ

Женщины пришли к тест-мобилю и утверждали, что ВИЧ не существует

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Тестирование проходило в рамках Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвящённой Дню памяти умерших от СПИДа

Фото: архив НГС

Сегодня днём жительницы Новосибирска попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Шесть женщин пенсионного возраста около 14:00 пришли к тест-мобилю и начали рассказывать людям в очереди, что ВИЧ не существует, и заявили, что всех, прошедших тест, разберут на органы. Этот случай подтвердила Елена Пудова, руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД.

«Да, был такой случай сегодня. Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <...> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пудова. 

После того, как женщины ушли, тестирование продолжилось. 

Сегодня днём на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.

Виктория Брылёва
Фото из архива НГС

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ТЕГИ

ВИЧ и СПИДтестирование

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КОММЕНТАРИИ (14)

ЫЫЫ
18 май 2019 в 22:25

Юра, прости...

Боевая пехота режима
18 май 2019 в 22:41

Дежурные мракобесы. Для таких земля плоская, а СПИДа не существует, они всегда на передовой борьбы с противниками режима, такими легко управлять, они и есть та самая пехота путина.

Доктор.
18 май 2019 в 22:28

не удивительно, с среди коментаторов они тоже затесались хватает видно