Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи

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Выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца» участвует в Музейной ночи





Сегодня, 18 мая, Новосибирск присоединился к масштабной российской акции «Ночь музеев» — поздно вечером и даже ночью горожане могут прийти в галереи и увидеть эксклюзивные экспонаты и мероприятия. НГС следит за Музейной ночью в режиме онлайн.





Программа самых интересных мероприятий — здесь.





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19:39

В исторический парк «Россия — моя история» уже пришли несколько десятков новосибирцев. Сегодня здесь бесплатно можно послушать экскурсии по постоянным экспозициям музея.

















19:21

Во дворе музея СССР на улице Максима Горького играют песни о комсомольцах. Как передаёт наш корреспондент, пока посетителей немного, зато можно потрогать все экспонаты.



Здесь есть зал с типичной квартирой того времени, зал пионерии, зал о советской моде и зал НКВД, где ведут допросы и рассказывают об оружии.





В музее можно полностью окунуться в советскую эпоху





















18:59

Около дома по улице Урицкого, 17 прямо сейчас идёт экскурсия — участникам рассказывают об архитектуре и истории дома. Вы только посмотрите, какие ныне красивые экскурсоводы, так что бегите туда срочно!





Экскурсия на Урицкого, 17









18:45

Конечно, мероприятий сотни, и побывать на всех физически невозможно. Поэтому мы заранее хорошенько изучили программу Музейной ночи в Новосибирске и нашли самые интересные мероприятия.







Например, в этом году экскурсия пройдёт на крыше отеля Gorskiy City Hotel, а на набережной покажут историческое шоу «Театр неба» — в пролёте моста появится панорамный экран площадью 100 кв. м, который создаст эффект присутствия в кабине лётчика. Не обойдётся без Музея смерти — он подготовил новую экспозицию «Музей Мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо и парижских катакомб.





Подробнее о крутых событиях этой ночи — в материале НГС.АФИША.





Музейная ночь каждый год проходит в Новосибирске — такой акция была в 2016 году





18:38

Организаторы надеются, что в музеи придут около 70 тысяч человек. Большинство площадок ждут гостей максимум до 2 часов ночи.







Накануне событий многие музеи обновили экспозицию. В Городском центре изобразительных искусств в Новосибирске, например, открылась выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца».





В ГЦИИ на улице Свердлова, 13 открылась выставка Васи Ложкина, известного своими сатирическими яркими картинами, — сегодня там тоже программа с участием самого художника





В центр пришли сотрудники «Лаборатории Касперского» — они выдают призы





18:31

Одним из первых мероприятий Музейной ночи стала экскурсия от очень необычного гида — звёздного боксёра Михаила Алояна. Спортсмен ко всему готовится тщательно — для этой встречи, например, он изучил историю Заельцовского района. Ну а после исторической повестки, конечно, раздал автографы и ответил на вопросы поклонников.





В любом случае если Михаил даже забросит бокс, новая профессия ему обеспечена!







