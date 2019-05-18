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Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи

Началась Музейная ночь — НГС онлайн следит за самыми интересными событиями (присылайте фото!)

Трансляция обновляется
Выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца» участвует в Музейной ночи
Выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца» участвует в Музейной ночи


Сегодня, 18 мая, Новосибирск присоединился к масштабной российской акции «Ночь музеев» — поздно вечером и даже ночью горожане могут прийти в галереи и увидеть эксклюзивные экспонаты и мероприятия. НГС следит за Музейной ночью в режиме онлайн. 


Программа самых интересных мероприятий — здесь


Если вы тоже решили присоединиться к этому празднику и увидели что-то совершенно необычное, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00.


В исторический парк «Россия — моя история» уже пришли несколько десятков новосибирцев. Сегодня здесь бесплатно можно послушать экскурсии по постоянным экспозициям музея. 


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Во дворе музея СССР на улице Максима Горького играют песни о комсомольцах. Как передаёт наш корреспондент, пока посетителей немного, зато можно потрогать все экспонаты.

Здесь есть зал с типичной квартирой того времени, зал пионерии, зал о советской моде и зал НКВД, где ведут допросы и рассказывают об оружии. 


В музее можно полностью окунуться в советскую эпоху 
В музее можно полностью окунуться в советскую эпоху 


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи



Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Около дома по улице Урицкого, 17 прямо сейчас идёт экскурсия — участникам рассказывают об архитектуре и истории дома. Вы только посмотрите, какие ныне красивые экскурсоводы, так что бегите туда срочно! 


Экскурсия на Урицкого, 17
Экскурсия на Урицкого, 17


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


Конечно, мероприятий сотни, и побывать на всех физически невозможно. Поэтому мы заранее хорошенько изучили программу Музейной ночи в Новосибирске и нашли самые интересные мероприятия. 


Например, в этом году экскурсия пройдёт на крыше отеля Gorskiy City Hotel, а на набережной покажут историческое шоу «Театр неба» — в пролёте моста появится панорамный экран площадью 100 кв. м, который создаст эффект присутствия в кабине лётчика. Не обойдётся без Музея смерти — он подготовил новую экспозицию «Музей Мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо и парижских катакомб.


Подробнее о крутых событиях этой ночи — в материале НГС.АФИША. 


Музейная ночь каждый год проходит в Новосибирске — такой акция была в 2016 году
Музейная ночь каждый год проходит в Новосибирске — такой акция была в 2016 году


Организаторы надеются, что в музеи придут около 70 тысяч человек. Большинство площадок ждут гостей максимум до 2 часов ночи. 


Накануне событий многие музеи обновили экспозицию. В Городском центре изобразительных искусств в Новосибирске, например, открылась выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца». 


В ГЦИИ на улице Свердлова, 13 открылась выставка Васи Ложкина, известного своими сатирическими яркими картинами, — сегодня там тоже программа с участием самого художника 
В ГЦИИ на улице Свердлова, 13 открылась выставка Васи Ложкина, известного своими сатирическими яркими картинами, — сегодня там тоже программа с участием самого художника 


В центр пришли сотрудники «Лаборатории Касперского» — они выдают призы 
В центр пришли сотрудники «Лаборатории Касперского» — они выдают призы 


Одним из первых мероприятий Музейной ночи стала экскурсия от очень необычного гида — звёздного боксёра Михаила Алояна. Спортсмен ко всему готовится тщательно — для этой встречи, например, он изучил историю Заельцовского района. Ну а после исторической повестки, конечно, раздал автографы и ответил на вопросы поклонников. 


В любом случае если Михаил даже забросит бокс, новая профессия ему обеспечена!


Ночь зовёт: новосибирцы массово пошли в музеи


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