Новосибирец открыл в центре Москвы немецкий пивной ресторан с целующимся Брежневым

Окна ресторана выходят на Тверскую





Компания Дениса Иванова открыла в Москве пивной ресторан Krombacher. Это первый случай, когда когда владелец бренда разрешил использовать свою марку рестораторам в России.







Ресторан заработал на первом этаже гостиницы «Шератон». Окна заведения выходят на Первую Тверскую-Ямскую улицу (одна из основных столичных магистралей, выходит к Кремлю). В зале порядка 180 мест.







Заведение открылось на первом этаже отеля «Шератон Палас»





Интерьер выдержан в стилистике 70-х годов прошлого века. Как рассказал Денис Иванов, при ремонте были сохранены некоторые элементы старого интерьера (здесь работал ресторан «Якорь») — например, собранный из дубовых кубиков пол.







Зал украшен копиями граффити Берлинской стены. Так, стена, отделяющая ресторан от холла отеля, украшена изображением целующихся генсека КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эрика Хоннекера. Эта реальное граффити, выполненное художником Дмитрием Врубелем, называется «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Сам по себе поцелуй в губы был отнюдь не вымыслом художника — существует масса документальных фото, запечатлевших такой способ приветствия тогдашнего руководителя СССР.







Одну из стен украшает репродукция знаменитого граффити с Берлинской стены





Как пояснил Иванов, московский «Кромбахер» — не сетевой проект: это авторский ресторан с индивидуальным интерьером и кухней.







«Мы хотели показать, что кухня в заведении, построенном вокруг пива, может быть интересной, может удивлять», — рассказал ресторатор.







Колонны декорированы сотнями пивных бутылок





В ресторане шесть видов пива Krombacher (в том числе два, которые до сих пор не поставлялись в Россию), а также несколько сортов этого напитка, не свойственных для Германии (стаут, вишневое пиво, сидр и т. д.). Для каждого из сортов «Кромбахера» используются бокалы специальной формы. Цены начинаются со 199 рублей за 0,3 литра.







Сырные роллы за 390 рублей





Кухня состоит из нескольких разделов. Кроме вариаций на темы немецкой пивной классики, здесь есть несколько блюд в азиатском стиле и целый «сибирский» раздел: жареный папоротник с белыми грибами, бефстроганов из алтайской говядины с лисичками и т. д. Цены на горячее колеблются от 310 рублей (пирог с печенью) до 720 рублей (запечённый палтус).







Зал рассчитан на 180 посетителей





Для Иванова это уже седьмое заведение в Москве. Первым ещё четыре года назад здесь заработало «Медиа кафе», затем (в 2017 году) открылась японская лапшичная KU (сейчас уже четыре заведения), в прошлом году к ним присоединился ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ.







Барная стойка декорирована частями каталожных ящиков





Новосибирский ресторанный бизнес в последние годы всё активней осваивает столичный ресторанный рынок. Здесь уже работают сети «Суши Make» (19 точек), Kuzina (восемь кондитерских), «Шашлыкоff» (пять гриль-баров). Этой весной в столице по франчайзингу открылось первое заведение новосибирской сети Kung Pho. Не все попытки выйти на московский рынок, впрочем, увенчались успехом. Открытая в прошлом году здесь (также по франчайзингу) столовая сети «Вилка-Ложка» в этом году была закрыта.