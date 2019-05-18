Боксёр-звезда Михаил Алоян провёл экскурсию в музее

«[Его тема] — история Заельцовского района. Он сам рассказывает полноценно обзорную авторскую экскурсию, начиная с первых поселенцев и заканчивая взглядом в будущее», — рассказала корреспонденту НГС директор районного музея Елена Макарова.

Часовая экскурсия с Михаилом Алояном прошла сегодня в музее Заельцовского района — мероприятие стало частью масштабной акции «Ночь музеев».

Вечером 18 мая известный боксёр-чемпион Михаил Алоян провёл экскурсию в музее Заельцовского района Новосибирска — для этого он изучил историю района и искусство экскурсовода.

Она пояснила, что базу для выступления Алояна подготовили специалисты музея, также сама директор познакомила боксёра с экспозицией и дала советы по мастерству экскурсовода. Но в остальном Михаил Алоян готовился к экскурсии самостоятельно.

Он рассказал поклонникам и гостям об истории Заельцовского района

Кроме экскурсии на историческую тему с Алояном анонсировали автограф-сессию и фото, также поклонники могли задать ему и личные вопросы.



«Ночь музеев» только начинается — в акции участвуют крупные и маленькие музеи и организации. Они подготовили необычные и смешные события — НГС нашёл самые интересные локации (онлайн-карта внутри).

