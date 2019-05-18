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Культура

Боксёр-звезда Михаил Алоян провёл экскурсию в музее

Он рассказал сибирякам об истории района и раздал автографы

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Миша Алоян сегодня поработал экскурсоводом 

Фото: предоставлено Новосибирским центром высшего спортивного мастерства

Вечером 18 мая известный боксёр-чемпион Михаил Алоян провёл экскурсию в музее Заельцовского района Новосибирска — для этого он изучил историю района и искусство экскурсовода.

Часовая экскурсия с Михаилом Алояном прошла сегодня в музее Заельцовского района — мероприятие стало частью масштабной акции «Ночь музеев».

«[Его тема] — история Заельцовского района. Он сам рассказывает полноценно обзорную авторскую экскурсию, начиная с первых поселенцев и заканчивая взглядом в будущее», — рассказала корреспонденту НГС директор районного музея Елена Макарова.

Она пояснила, что базу для выступления Алояна подготовили специалисты музея, также сама директор познакомила боксёра с экспозицией и дала советы по мастерству экскурсовода. Но в остальном Михаил Алоян готовился к экскурсии самостоятельно.

Он рассказал поклонникам и гостям об истории Заельцовского района

Фото: Елена Макарова

Кроме экскурсии на историческую тему с Алояном анонсировали автограф-сессию и фото, также поклонники могли задать ему и личные вопросы.

«Ночь музеев» только начинается — в акции участвуют крупные и маленькие музеи и организации. Они подготовили необычные и смешные события — НГС нашёл самые интересные локации (онлайн-карта внутри).

Мария Морсина
Фото Елены Макаровой, Новосибирского центра высшего спортивного мастерства

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Мария Морсина

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Миша АлоянНочь музеев 2019боксёр

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КОММЕНТАРИИ (1)

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NataLka
18 май 2019 в 18:17

Да такого "икскурсовода" буишь слухать всеми имеющимися ухами, ато отправит в нокаут с вертухи, буишь вприпрыжку бёгти с таво музэя...