За Кирилла и Мефодия: тысяча жителей Академгородка вышла на Ильича ради грамотности и культурности

Власти на день перекрыли улицу Ильича, но никто не возмущался

На мероприятие пришла тысяча человек





Днём 18 мая в Верхней зоне новосибирского Академгородка состоялось массовое шествие грамотных школьников — они посвятили его Дню славянской письменности и культуры. НГС публикует фоторепортаж Елены Волжанкиной.







Праздничные колонны учеников школ Советского района прошли по улице Ильича — на шествие собралось около 1000 человек. Школьники прошли от гостиницы «Золотая долина» (улица Ильича, 10) до Дома ученых СО РАН. Возле ДК «Академия» жюри оценивало оформление и сплочённость колонн.







«Приближается 24 мая — День славянской письменности и культуры, празднование в честь создателей славянской азбуки, братьев Кирилла и Мефодия. В Академгородке при поддержке Дома ученых СО РАН День славянской письменности и культуры празднуется с начала 1990-х годов. В 2014 году празднование обрело новую форму — центральным событием стало шествие нарядных колонн образовательных учреждений», — объяснили концепцию в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры





Многие школьники принесли с собой портреты известных писателей





На мероприятии никто не подрался за любимого автора произведений





Сам праздник, согласно календарю, будет 24 мая, но жители Академгородка не смогли терпеть





Ради шествия власти перекрыли большой участок улицы. Но, как рассказали жители Академгородка, из-за перекрытия никто не возмущался.







«У нас нормально к этому относятся. Объехать можно было по улице Коптюга. Улицу Ильича некоторые вообще мечтают сделать пешеходной — её называют местным бродвеем», — рассказала НГС фотограф Елена Волжанкина.







Шествие было не только литературной тематики, но и религиозной





Шествие уже 5 лет проводят в Академгородке





Погода была довольно приятной и солнечной...





Пока колонны чуть не смело пыльной бурей





По её словам, погода во время шествия была солнечной и тёплой, однако в пути праздничные колонны настигла настоящая пыльная буря — школьникам приходилось отворачиваться от неприятного ветра.







После шествия жителей Академгородка пригласили на выставки и мастер-классы в Доме учёных — там же наградили победителей и призеров районного этапа областного литературного конкурса «Души прекрасные порывы» и устроили праздничный концерт.







Безопасность шествия контролировала полиция (вдруг всё-таки бы разгорелся конфликт из-за строк Пушкина или Лермонтова?)





За школьниками приглядывали и родители с учителями





Ради шествия перекрыли улицу Ильича, но никто не возмущался. Многие жители и так мечтают, чтобы она стала пешеходной навсегда





Шествие завершилось концертом





Этой весной НГС рассказал историю символа улицы Ильича — легендарной бабушки с балалайкой Зои Григорьевны. Артистка терпела в жизни много горя и нищеты, но добилась любви тысяч людей.

