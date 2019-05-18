За Кирилла и Мефодия: тысяча жителей Академгородка вышла на Ильича ради грамотности и культурности
Власти на день перекрыли улицу Ильича, но никто не возмущался
Днём 18 мая в Верхней зоне новосибирского Академгородка состоялось массовое шествие грамотных школьников — они посвятили его Дню славянской письменности и культуры. НГС публикует фоторепортаж Елены Волжанкиной.
Праздничные колонны учеников школ Советского района прошли по улице Ильича — на шествие собралось около 1000 человек. Школьники прошли от гостиницы «Золотая долина» (улица Ильича, 10) до Дома ученых СО РАН. Возле ДК «Академия» жюри оценивало оформление и сплочённость колонн.
«Приближается 24 мая — День славянской письменности и культуры, празднование в честь создателей славянской азбуки, братьев Кирилла и Мефодия. В Академгородке при поддержке Дома ученых СО РАН День славянской письменности и культуры празднуется с начала 1990-х годов. В 2014 году празднование обрело новую форму — центральным событием стало шествие нарядных колонн образовательных учреждений», — объяснили концепцию в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ради шествия власти перекрыли большой участок улицы. Но, как рассказали жители Академгородка, из-за перекрытия никто не возмущался.
«У нас нормально к этому относятся. Объехать можно было по улице Коптюга. Улицу Ильича некоторые вообще мечтают сделать пешеходной — её называют местным бродвеем», — рассказала НГС фотограф Елена Волжанкина.
По её словам, погода во время шествия была солнечной и тёплой, однако в пути праздничные колонны настигла настоящая пыльная буря — школьникам приходилось отворачиваться от неприятного ветра.
После шествия жителей Академгородка пригласили на выставки и мастер-классы в Доме учёных — там же наградили победителей и призеров районного этапа областного литературного конкурса «Души прекрасные порывы» и устроили праздничный концерт.
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