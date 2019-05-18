Сотням новосибирцев дали презервативы и подарки на входе в метро «Площадь Ленина»

Днём 18 мая на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.



Акция проходила сегодня с 12:00 до 16:00 на входе в метро со стороны краеведческого музея — по оценкам организаторов, через информационную палатку прошли около 700 человек. Ещё 50 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ в тест-мобиле, который работал сегодня в Первомайском сквере.



«Работали у нас волонтёры-медики. Кто-то просто спрашивал, кто-то проходил викторину, отвечал на вопросы и получал, соответственно, комплименты и призы», — объяснил НГС консультант новосибирского Центра по борьбе со СПИД Игорь Деловой.

