18 мая суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.63
eur 72.25
Здоровье
Фоторепортаж

Сотням новосибирцев дали презервативы и подарки на входе в метро «Площадь Ленина»

Ещё 50 человек решились узнать, нет ли у них серьёзного заболевания

Поделиться

1 863
22 Обсудить

Все новости

Все новости

Волонтёры приготовили много призов для умных новосибирцев, которые всё знают о ВИЧ

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 18 мая на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.

Акция проходила сегодня с 12:00 до 16:00 на входе в метро со стороны краеведческого музея — по оценкам организаторов, через информационную палатку прошли около 700 человек. Ещё 50 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ в тест-мобиле, который работал сегодня в Первомайском сквере.

«Работали у нас волонтёры-медики. Кто-то просто спрашивал, кто-то проходил викторину, отвечал на вопросы и получал, соответственно, комплименты и призы», — объяснил НГС консультант новосибирского Центра по борьбе со СПИД Игорь Деловой.

По оценкам организаторов, на акцию пришли 700 человек

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За правильные ответы они получили презервативы и сувениры

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За правильные ответы на вопросы о профилактике и способах распространения ВИЧ участники получали сувениры, листовки и презервативы.

Как уточнил Игорь Деловой, на площади Ленина такая акция прошла впервые в этом году — однако такие информационные палатки с викторинами часто работают в вузах Новосибирска.

Ещё десятки новосибирцев отправились в Первомайский сквер, где можно было пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Завтра, 19 мая, информационная палатка волонтёров и тест-мобиль будут работать на площади Пименова с 10:00 до 15:00 — во время масштабного полумарафона «ЗаБег».

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

ВИЧ и СПИДакция против ВИЧ

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (22)

ЫЫЫ
18 май 2019 в 16:45

Бесплатные презервативы надо с самолётов разбрасывать. Над всей Россией.

Оксаночка из Москвы
18 май 2019 в 16:48

Содом и гоморра

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 май 2019 в 16:44

"....Сотням новосибирцев дали презервативы и подарки..."

А подарки из секс-шопа были?
Почему заранее не предупредили?!
Я бы тоже за ними приехал, мне в секс-шопе некоторые вещи очень нравятся)))))

P.S. А презервативы... ну кто ими пользуется?
В них ощущения не те! Что у женщин, что у мужчин.
Да женщинам без презерватива и полезней для здоровья.