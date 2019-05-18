Сотням новосибирцев дали презервативы и подарки на входе в метро «Площадь Ленина»

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Ещё 50 человек решились узнать, нет ли у них серьёзного заболевания
Волонтёры приготовили много призов для умных новосибирцев, которые всё знают о ВИЧ
Днём 18 мая на входе на станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД» — горожане отвечали на вопросы о заболевании, а за правильные ответы получали подарки.
Акция проходила сегодня с 12:00 до 16:00 на входе в метро со стороны краеведческого музея — по оценкам организаторов, через информационную палатку прошли около 700 человек. Ещё 50 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ в тест-мобиле, который работал сегодня в Первомайском сквере.
«Работали у нас волонтёры-медики. Кто-то просто спрашивал, кто-то проходил викторину, отвечал на вопросы и получал, соответственно, комплименты и призы», — объяснил НГС консультант новосибирского Центра по борьбе со СПИД Игорь Деловой.
За правильные ответы на вопросы о профилактике и способах распространения ВИЧ участники получали сувениры, листовки и презервативы.
Как уточнил Игорь Деловой, на площади Ленина такая акция прошла впервые в этом году — однако такие информационные палатки с викторинами часто работают в вузах Новосибирска.
Завтра, 19 мая, информационная палатка волонтёров и тест-мобиль будут работать на площади Пименова с 10:00 до 15:00 — во время масштабного полумарафона «ЗаБег».
Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова
"....Сотням новосибирцев дали презервативы и подарки..."
А подарки из секс-шопа были?
Почему заранее не предупредили?!
Я бы тоже за ними приехал, мне в секс-шопе некоторые вещи очень нравятся)))))
P.S. А презервативы... ну кто ими пользуется?
В них ощущения не те! Что у женщин, что у мужчин.
Да женщинам без презерватива и полезней для здоровья.