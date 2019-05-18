«У водителя обгорели руки и лицо»: огонь уничтожил КАМАЗ в Заельцовском районе (обновлено)

По словам очевидца, затушить огонь не давало масло — оно загоралось вновь и вновь, а ситуацию осложнял сильный ветер.

«Оператор вообще сказал, что всё возгорание началось из-за лопнувшего гидравлического шланга. У водителя руки обгорели и лицо», — сообщил он.

Грузовик вспыхнул сегодня днём в районе улицы Катодной в Заельцовском районе Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр Волков.

Днём 18 мая на улице Катодной за Красным проспектом в Новосибирске загорелся КАМАЗ — из-за ветра его не удавалось потушить быстро. Водитель госпитализирован.

Как сообщили НГС в МЧС России по Новосибирской области, пожарным удалось потушить грузовик — площадь возгорания составила 10 кв. м.



«Горел кузов по всей площади. Водитель был госпитализирован», — отметили в МЧС.



Дополнение: после публикации новости с редакцией НГС связался коллега водителя, пожелавший сохранить анонимность. Он рассказал, что сгорел не весь автомобиль, а установка для ямочного ремонта.

«Сама кабина и автомобиль не пострадали, только задняя часть авто», — заверил он и добавил, что водитель тоже не пострадал. Причины возгорания ему пока не известны, в обстоятельствах разбираются пожарные.

Неделю назад в Заельцовском районе загорелся легковой автомобиль — известно, что машина была газифицирована.

