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Происшествия

«У водителя обгорели руки и лицо»: огонь уничтожил КАМАЗ в Заельцовском районе (обновлено)

Водителя отвезли в больницу

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КАМАЗ загорелся очень быстро

Фото: Александр Волков

Днём 18 мая на улице Катодной за Красным проспектом в Новосибирске загорелся КАМАЗ — из-за ветра его не удавалось потушить быстро. Водитель госпитализирован.

Грузовик вспыхнул сегодня днём в районе улицы Катодной в Заельцовском районе Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр Волков.

«Оператор вообще сказал, что всё возгорание началось из-за лопнувшего гидравлического шланга. У водителя руки обгорели и лицо», — сообщил он.

По словам очевидца, затушить огонь не давало масло — оно загоралось вновь и вновь, а ситуацию осложнял сильный ветер.

Как сообщили НГС в МЧС России по Новосибирской области, пожарным удалось потушить грузовик — площадь возгорания составила 10 кв. м.

«Горел кузов по всей площади. Водитель был госпитализирован», — отметили в МЧС.

Дополнение: после публикации новости с редакцией НГС связался коллега водителя, пожелавший сохранить анонимность. Он рассказал, что сгорел не весь автомобиль, а установка для ямочного ремонта.

«Сама кабина и автомобиль не пострадали, только задняя часть авто», — заверил он и добавил, что водитель тоже не пострадал. Причины возгорания ему пока не известны, в обстоятельствах разбираются пожарные. 

Неделю назад в Заельцовском районе загорелся легковой автомобиль — известно, что машина была газифицирована.

Мария Морсина
Фото и видео Александра Волкова 

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 май 2019 в 15:56

Курили, наверно.
Как он в том месте загореться мог?

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MakSIM
18 май 2019 в 16:07

все едут, чуть шеи не скрутили себе, но не один не остановился что бы помочь водителю, а возможно и жизнь человеку спасти