«У водителя обгорели руки и лицо»: огонь уничтожил КАМАЗ в Заельцовском районе (обновлено)

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Водителя отвезли в больницу
КАМАЗ загорелся очень быстро
Днём 18 мая на улице Катодной за Красным проспектом в Новосибирске загорелся КАМАЗ — из-за ветра его не удавалось потушить быстро. Водитель госпитализирован.
Грузовик вспыхнул сегодня днём в районе улицы Катодной в Заельцовском районе Новосибирска, рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр Волков.
«Оператор вообще сказал, что всё возгорание началось из-за лопнувшего гидравлического шланга. У водителя руки обгорели и лицо», — сообщил он.
По словам очевидца, затушить огонь не давало масло — оно загоралось вновь и вновь, а ситуацию осложнял сильный ветер.
Как сообщили НГС в МЧС России по Новосибирской области, пожарным удалось потушить грузовик — площадь возгорания составила 10 кв. м.
«Горел кузов по всей площади. Водитель был госпитализирован», — отметили в МЧС.
Дополнение: после публикации новости с редакцией НГС связался коллега водителя, пожелавший сохранить анонимность. Он рассказал, что сгорел не весь автомобиль, а установка для ямочного ремонта.
«Сама кабина и автомобиль не пострадали, только задняя часть авто», — заверил он и добавил, что водитель тоже не пострадал. Причины возгорания ему пока не известны, в обстоятельствах разбираются пожарные.
Неделю назад в Заельцовском районе загорелся легковой автомобиль — известно, что машина была газифицирована.
Мария Морсина
Фото и видео Александра Волкова