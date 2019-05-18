подробности

За оперным театром появились свежие кусты и деревья вместо старых и больных

В трамвайном кольце высадили молодые липы, ели и кусты сирени

Около десятка елей высадили с двух сторон от дорожки через сквер со стороны пересечения улиц Каменская и Орджоникидзе
Около десятка елей высадили с двух сторон от дорожки через сквер со стороны пересечения улиц Каменская и Орджоникидзе


В сквере за оперным театром Новосибирска появились молодые липы, ели и сирень — по наблюдениям корреспондента НГС, всего около 50 деревьев и кустов. Их высадили после вырубки аварийных деревьев.


Ели появились вдоль дорожки, ведущей через сквер со стороны пересечения улиц Орджоникидзе и Каменская, со стороны улиц Депутатской добавили лип в аллею. Липы также появились внутри сквера, компанию им составили кусты сирени.


Вырубать старые деревья в сквере начали осенью прошлого года, зимой работы продолжились — всего, как сообщали в «Горзеленхозе», сквер лишился 64 больных и изломанных деревьев, ещё 58 обрезали.


В сквере появились молодые липы и кусты сирени
В сквере появились молодые липы и кусты сирени


В ведомстве также планировали восстановить центральный цветник и высадить 1200 цветов, но пока эти работы, как и по восстановлению дорожек, не проводили. Корреспондент НГС направила запрос с просьбой уточнить сроки, в которые они начнутся.


Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: к Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

Прочтений: 1252

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено