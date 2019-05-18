За оперным театром появились свежие кусты и деревья вместо старых и больных

Около десятка елей высадили с двух сторон от дорожки через сквер со стороны пересечения улиц Каменская и Орджоникидзе





В сквере за оперным театром Новосибирска появились молодые липы, ели и сирень — по наблюдениям корреспондента НГС, всего около 50 деревьев и кустов. Их высадили после вырубки аварийных деревьев.







Ели появились вдоль дорожки, ведущей через сквер со стороны пересечения улиц Орджоникидзе и Каменская, со стороны улиц Депутатской добавили лип в аллею. Липы также появились внутри сквера, компанию им составили кусты сирени.







Вырубать старые деревья в сквере начали осенью прошлого года, зимой работы продолжились — всего, как сообщали в «Горзеленхозе», сквер лишился 64 больных и изломанных деревьев, ещё 58 обрезали.







В сквере появились молодые липы и кусты сирени





В ведомстве также планировали восстановить центральный цветник и высадить 1200 цветов, но пока эти работы, как и по восстановлению дорожек, не проводили. Корреспондент НГС направила запрос с просьбой уточнить сроки, в которые они начнутся.







Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: к Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

