Железные парни: сотни байкеров заполнили площадь Ленина

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Новосибирские мотоциклисты открыли сезон большой вечеринкой в центре города — фоторепортаж НГС
Праздник мотоциклистов начался утром, а закончится в 16:00
Днём 18 мая новосибирские байкеры открыли мотосезон на площади Ленина — ради них власти перекрыли парковку у краеведческого музея. На празднике мотоциклистов побывал и фотограф НГС.
Праздник мотоциклистов, открывающих новый сезон, проходит сегодня на площади Ленина до 16:00 — по оценкам организаторов, на открытие пришли более 500 человек.
«Народу на самом деле достаточно много собралось, поскольку погода позволяет комфортно пообщаться, так что площадка практически полностью заставлена мотоциклами, мототехникой», — рассказал НГС президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.
Нельзин отметил, что погода сейчас «прекрасная» и ветер не мешает мероприятию — мотоциклисты опасаются, что он опрокинет ограждения. Пока таких инцидентов не случилось.
Во время праздника мотоциклисты устроили конкурсы на мастерство вождения, а также выставили ретромотоциклисты 1960-х и 1980-х годов.
Парковка около краеведческого музея, где проходит мероприятие, сейчас перекрыта, но проезжая часть свободна.
«Никому мы не мешаем, не ограничиваем движение абсолютно», — заверил Константин Нельзин.
В 16:00 байкеры освободят парковку на площади и поедут мотоколонной по улицам Новосибирска.
Ранее новосибирские байкеры провели необычную акцию в центре города — они проехались с девушками в свадебных нарядах.
Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова
А что там женщины делают? Ведь они обязаны варить борщ и мыть окна. Почему они делом не заняты?
Надо поймать всех бездельников и направить на исправительные работы. Пусть займуться ремонтом дорог и благоустройством дворов. Всё польза будет людям.