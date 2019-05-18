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usd 64.63
eur 72.25
Дороги и транспорт
Фоторепортаж

Железные парни: сотни байкеров заполнили площадь Ленина

Новосибирские мотоциклисты открыли сезон большой вечеринкой в центре города — фоторепортаж НГС

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Праздник мотоциклистов начался утром, а закончится в 16:00 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 18 мая новосибирские байкеры открыли мотосезон на площади Ленина — ради них власти перекрыли парковку у краеведческого музея. На празднике мотоциклистов побывал и фотограф НГС.

Праздник мотоциклистов, открывающих новый сезон, проходит сегодня на площади Ленина до 16:00 — по оценкам организаторов, на открытие пришли более 500 человек.

«Народу на самом деле достаточно много собралось, поскольку погода позволяет комфортно пообщаться, так что площадка практически полностью заставлена мотоциклами, мототехникой», — рассказал НГС президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.

По оценкам организаторов, на открытие приехали более 500 человек

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Погода была ветреной, но, по оценкам байкеров, это никому не помешало

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Нельзин отметил, что погода сейчас «прекрасная» и ветер не мешает мероприятию — мотоциклисты опасаются, что он опрокинет ограждения. Пока таких инцидентов не случилось.

На мероприятии выставили и ретротехнику 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Праздник проходит под контролем полиции

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Во время праздника мотоциклисты устроили конкурсы на мастерство вождения, а также выставили ретромотоциклисты 1960-х и 1980-х годов.

Парковка около краеведческого музея, где проходит мероприятие, сейчас перекрыта, но проезжая часть свободна.

Участники также соревновались в мастерстве вождения

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Традиционно байкеры открывают мотосезон в середине – конце мая

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Никому мы не мешаем, не ограничиваем движение абсолютно», — заверил Константин Нельзин.

В 16:00 байкеры освободят парковку на площади и поедут мотоколонной по улицам Новосибирска. 

Проезжая часть открыта для движения автомобилей, перекрыта только парковка у музея

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Её откроют с 16:00

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В это же время байкеры проедут колонной по улицам Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Ранее новосибирские байкеры провели необычную акцию в центре города — они проехались с девушками в свадебных нарядах.

Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова

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Мария Морсина

ТЕГИ

Открытие мотосезонабайкерымотоциклисты

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КОММЕНТАРИИ (14)

Павел
18 май 2019 в 14:31

А что там женщины делают? Ведь они обязаны варить борщ и мыть окна. Почему они делом не заняты?

Кирилл
18 май 2019 в 14:29

Надо поймать всех бездельников и направить на исправительные работы. Пусть займуться ремонтом дорог и благоустройством дворов. Всё польза будет людям.

один
18 май 2019 в 14:29

открытие мотосезона нужно начинать с минуты молчания