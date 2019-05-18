Железные парни: сотни байкеров заполнили площадь Ленина

Днём 18 мая новосибирские байкеры открыли мотосезон на площади Ленина — ради них власти перекрыли парковку у краеведческого музея. На празднике мотоциклистов побывал и фотограф НГС.



Праздник мотоциклистов, открывающих новый сезон, проходит сегодня на площади Ленина до 16:00 — по оценкам организаторов, на открытие пришли более 500 человек.



«Народу на самом деле достаточно много собралось, поскольку погода позволяет комфортно пообщаться, так что площадка практически полностью заставлена мотоциклами, мототехникой», — рассказал НГС президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.

