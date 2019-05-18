Фото: огромное колесо обозрения обзавелось короной

Новое колесо обозрения на набережной будет 70 метров в высоту





Рабочие доделывают корону нового 70-метрового колеса обозрения на набережной Оби в Новосибирске — погода позволяет закончить работы в срок.







К выходным у нового колеса обозрения появилась так называемая корона — и аттракцион стал ещё более заметен с улицы Большевистской.







«[Работы идут] планово, пока ничего не нарушено. Постараемся открыть его ко Дню города, чтобы уже колесо заработало», — сообщила корреспонденту НГС 18 мая руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







Она отметила, что работы зависят не только от тёплой погоды, но и от ветра — сейчас условия позволяют уложиться в сроки.







Ранее власти сообщали, что 70-метровое колесо обозрения появится на берегу Оби не ранее августа, но сроки сдвинули на конец июня, когда Новосибирск празднует День города. По словам Анны Терешковой, старое колесо обозрения на набережной демонтируют — как только заработает новое.







Она также отметила, что около колеса останется зона аттракционов, только в ином варианте.







«Будет зона взрослых и детских аттракционов. Посередине будет фуд-корт», — пообещала глава департамента.







Новое колесо уже загораживает старое — последнее отправится после демонтажа в Центральный парк





По информации мэрии, новое колесо обозрения станет четвёртым по высоте в России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать весь год. По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства колеса составляет 139 миллионов рублей.







Ранее власти пообещали, что колесо с набережной перенесут в Центральный парк города. Старое колесо здесь уже разобрали.

