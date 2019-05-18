Полиция отправила в суд дело пьяного водителя без прав, который тяжело ранил пассажира Honda

По предварительной версии следствия, 25-летний новосибирец был лишён водительских прав и не один раз судим. В тот день он в состоянии алкогольного опьянения поехал на автомобиле Opel вместе с пассажирами по улице Тюленина. Opel врезался сначала в попутный KIA Rio, причём водитель оставил место ДТП и повернул налево во двор дома. Там он не уступил дорогу встречному автомобилю Honda Torneo и врезался в него.

Следственное управление УМВД России по Новосибирску закончило расследование дела 25-летнего водителя Opel Astra GTC, который попал в ДТП 5 января 2019 года, сообщили сегодня в ГУ МВД России по региону.

Полиция направила в суд уголовное дело 25-летнего водителя Opel Astra GTC — по предварительной версии, пьяный и лишённый прав он тяжело ранил пассажира встречного автомобиля.

«В результате ДТП один из пассажиров Honda Torneo получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Фигурант, оставив автомобиль, с места происшествия скрылся и был объявлен в розыск. 15 февраля 2019 года его задержали полицейские»,

— сообщили в пресс-службе полиции, затруднившись оперативно уточнить информацию о раненом и его травмах.



Водителю Opel предъявили обвинение в преступлении по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и заключили под стражу. Согласно санкции статьи, новосибирцу грозит до 4 лет лишения свободы.



«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе полиции.

