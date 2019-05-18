Мэр Локоть раскрыл свои доходы за год — они выросли

За 2018 год Локтю удалось заработать 3 миллиона 280 тысяч рублей. Это больше, чем в 2017-м — тогда его доходы за год составили 3 миллиона 142 тысячи рублей , хотя меньше, чем в 2016-м — годовой заработок составил 3 миллиона 396 тысяч рублей .

Сегодня, 18 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал сведения о своих доходах — за 2018-й ему удалось заработать 3,3 миллиона рублей.

В собственности мэра по-прежнему только квартира площадью 34,4 кв. м. Супруга мэра Марина Локоть заработала в 2018 году 1 миллион 613 тысяч рублей. На неё записаны квартиры площадью 105,6 и 59,8 кв. м. Автомобилей у Локтей нет.



О своих заработках рассказали и заместители мэра. Самые большие доходы — у начальника департамента транспорта Романа Дронова (3 миллиона 130 тысяч рублей с учётом денег от продажи квартиры), у первого заместителя мэра Геннадия Захарова (3 миллиона 29 тысяч рублей), у главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова (4 миллиона 209 тысяч с учётом денег от продажи квартиры), главы администрации Дзержинского района Сергея Жирова (3 миллиона 598 тысяч с учётом продажи автомобиля) и у заместителя мэра Данияра Сафиуллина (3 миллиона 12 тысяч рублей).



Самый богатый супруг по-прежнему у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой (сама она заработала 1 миллион 565 тысяч рублей). Генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков заработал 53 миллиона рублей (ещё несколько лет назад он мог заработать 118 миллионов).

