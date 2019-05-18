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Город

Мэр Локоть раскрыл свои доходы за год — они выросли

Он заработал даже меньше некоторых своих замов

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Доходы Анатолия Локтя немного выросли, но он всё равно заработал почти втрое меньше губернатора Андрея Травникова

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 18 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал сведения о своих доходах — за 2018-й ему удалось заработать 3,3 миллиона рублей.

Информация о годовом заработке Анатолия Локтя опубликована сегодня, 18 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.

За 2018 год Локтю удалось заработать 3 миллиона 280 тысяч рублей. Это больше, чем в 2017-м — тогда его доходы за год составили 3 миллиона 142 тысячи рублей, хотя меньше, чем в 2016-м — годовой заработок составил 3 миллиона 396 тысяч рублей.

В собственности мэра по-прежнему только квартира площадью 34,4 кв. м. Супруга мэра Марина Локоть заработала в 2018 году 1 миллион 613 тысяч рублей. На неё записаны квартиры площадью 105,6 и 59,8 кв. м. Автомобилей у Локтей нет.

О своих заработках рассказали и заместители мэра. Самые большие доходы — у начальника департамента транспорта Романа Дронова (3 миллиона 130 тысяч рублей с учётом денег от продажи квартиры), у первого заместителя мэра Геннадия Захарова (3 миллиона 29 тысяч рублей), у главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова (4 миллиона 209 тысяч с учётом денег от продажи квартиры), главы администрации Дзержинского района Сергея Жирова (3 миллиона 598 тысяч с учётом продажи автомобиля) и у заместителя мэра Данияра Сафиуллина (3 миллиона 12 тысяч рублей).

Самый богатый супруг по-прежнему у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой (сама она заработала 1 миллион 565 тысяч рублей). Генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков заработал 53 миллиона рублей (ещё несколько лет назад он мог заработать 118 миллионов).

Вчера о доходах отчитался также губернатор Новосибирской области Андрей Травников — за год он получил почти 9 миллионов рублей.

До этого свои доходы раскрыли депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области, депутаты регионального Заксобрания, руководство следственного управления, начальники новосибирских приставов и работники прокуратур, в том числе новый прокурор области.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (43)

Соник
18 май 2019 в 12:09

Зачем ему вобще зарплата, раз он не работает?

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Татьяна Маррина
18 май 2019 в 12:12

Что мэр, что его замы ни чего полезного для города не делают. За что они зарплату получают?

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elka
18 май 2019 в 12:21

Из статьи у супруги 2 квартиры общей площадью 150 с лишним кв.м,одна из которых 105 кв.м,ну так то немало тоже, чтобы передвигаться свободно с учетом расставленной мебели.А загородного коттеджа нет??.И еще один момент из новости -«у Локтей машин нет».Тогда на чем он и его семья ездит выходные по личным делам-неужели на ОТ или личный водитель всегда на служебной машине?Есть еще третий вариант, на чем можно ездить ,если нет машины- вертолет?