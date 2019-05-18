Мэр Локоть раскрыл свои доходы за год — они выросли

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Он заработал даже меньше некоторых своих замов
Доходы Анатолия Локтя немного выросли, но он всё равно заработал почти втрое меньше губернатора Андрея Травникова
Сегодня, 18 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал сведения о своих доходах — за 2018-й ему удалось заработать 3,3 миллиона рублей.
Информация о годовом заработке Анатолия Локтя опубликована сегодня, 18 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.
За 2018 год Локтю удалось заработать 3 миллиона 280 тысяч рублей. Это больше, чем в 2017-м — тогда его доходы за год составили 3 миллиона 142 тысячи рублей, хотя меньше, чем в 2016-м — годовой заработок составил 3 миллиона 396 тысяч рублей.
В собственности мэра по-прежнему только квартира площадью 34,4 кв. м. Супруга мэра Марина Локоть заработала в 2018 году 1 миллион 613 тысяч рублей. На неё записаны квартиры площадью 105,6 и 59,8 кв. м. Автомобилей у Локтей нет.
О своих заработках рассказали и заместители мэра. Самые большие доходы — у начальника департамента транспорта Романа Дронова (3 миллиона 130 тысяч рублей с учётом денег от продажи квартиры), у первого заместителя мэра Геннадия Захарова (3 миллиона 29 тысяч рублей), у главы администрации Советского района Дмитрия Оленникова (4 миллиона 209 тысяч с учётом денег от продажи квартиры), главы администрации Дзержинского района Сергея Жирова (3 миллиона 598 тысяч с учётом продажи автомобиля) и у заместителя мэра Данияра Сафиуллина (3 миллиона 12 тысяч рублей).
Самый богатый супруг по-прежнему у начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой (сама она заработала 1 миллион 565 тысяч рублей). Генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков заработал 53 миллиона рублей (ещё несколько лет назад он мог заработать 118 миллионов).
Вчера о доходах отчитался также губернатор Новосибирской области Андрей Травников — за год он получил почти 9 миллионов рублей.
До этого свои доходы раскрыли депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области, депутаты регионального Заксобрания, руководство следственного управления, начальники новосибирских приставов и работники прокуратур, в том числе новый прокурор области.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Что мэр, что его замы ни чего полезного для города не делают. За что они зарплату получают?
Из статьи у супруги 2 квартиры общей площадью 150 с лишним кв.м,одна из которых 105 кв.м,ну так то немало тоже, чтобы передвигаться свободно с учетом расставленной мебели.А загородного коттеджа нет??.И еще один момент из новости -«у Локтей машин нет».Тогда на чем он и его семья ездит выходные по личным делам-неужели на ОТ или личный водитель всегда на служебной машине?Есть еще третий вариант, на чем можно ездить ,если нет машины- вертолет?