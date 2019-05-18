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«Встали на тропу войны»: сибирячка с тяжёлой болезнью не смогла получить лекарства и сломала руку

Ей пытаются помочь дочь и общественники — они готовы идти в суд

Нина Фёдорова и её дочь Ольга Головеева не первый месяц сражаются с поликлиникой, но не могут получить нужные препараты и тест-полоски
Нина Фёдорова и её дочь Ольга Головеева не первый месяц сражаются с поликлиникой, но не могут получить нужные препараты и тест-полоски


Жительница Новосибирска Нина Фёдорова, страдающая тяжёлой формой диабета, и её дочь Ольга Головеева возмутились работой системы здравоохранения — по их словам, чтобы получить положенные по закону лекарства и медизделия, нужно их буквально «вымаливать». В поликлинике не согласны с позицией пациентки.


Нине Фёдоровой 67 лет — около 30 лет у неё сахарный диабет первого типа, инвалидность первой группы и почечная недостаточность, появившаяся на фоне основного заболевания. Полгода назад она переехала из Маслянино в Новосибирск к дочери и думала, что в городе не будет проблем с льготным обеспечением лекарствами и тест-полосками, контролирующими уровень сахара, рассказала корреспонденту НГС сама пациентка.


По словам дочери пенсионерки Ольги Головеевой, проблемы с выдачей льготных тест-полосок и препарата «Кетостерил» продолжаются не первый месяц в поликлинике № 16 на улице Котовского в Ленинском районе. Тест-полоски мать и дочь докупают самостоятельно (около 5 тысяч рублей в месяц), но не могут приобретать их в том объёме, в котором нужно. Таблетки «Кетостерил» стоят ещё 3 тысячи — на них денег у семьи нет, учитывая, что им необходимо покупать и другие лекарства, не входящие в перечень льготных.


«Вот я вовремя не смерила сахар — он у меня поднялся, я упала — сломала руку в двух местах. Мало того что нога болит — я на неё наступать не могу, это последствия диабета, теперь ещё и рука сломана. Я очень плохо вижу — совсем плохо вижу. Дочка за мной ухаживает. 


Сейчас “Кетостерил” закончился, а пенсии у нас же не такие огромные, чтобы можно было купить лекарство. Поэтому пока без него. [Говорят], что их (тест-полосок. — Прим. ред.) нет в наличии. И “Кетостерила” тоже нет. Я сама-то не хожу, я не мобильная, я еле-еле по квартире хожу», — рассказала НГС Нина Фёдорова.


Пациентка не может сама ходить в поликлинику и куда-либо ещё, поэтому лекарства за неё получает дочь 
Пациентка не может сама ходить в поликлинику и куда-либо ещё, поэтому лекарства за неё получает дочь 


Её дочь объяснила, что ходит за лекарствами в поликлинику сама, так как мать не может передвигаться.


«Каждый раз сталкиваюсь с разными проблемами и нежеланием выписывать нужный рецепт. То необходимо доказать кем я прихожусь пациенту, хотя приходящий врач прекрасно видит, что я осуществляю уход за ней, то нет препаратов, то они нам не положены. И вот мы в постоянной борьбе, чтобы доказать, что мы не ослы, и нам это положено по закону.


Я написала жалобу, и нам одобрили полоски. Но после того, как нам одобрили полоски, такое ощущение, что они с нами на тропу войны встали.


Практически каждый день, я хожу в поликлинику, добиваясь положенных препаратов, приходится писать жалобы, просить, умолять, ругаться. Но они знают свою безнаказанность, и знают то , что если льготник остался без необходимых препаратов ,он жаловаться не куда не пойдет», — рассказала Ольга Головеева.


Нина Фёдорова уже несколько раз оставалась без нужных препаратов — обращения в «Новосибирскоблфарм» и поликлинику ничего не дают («мы варимся в замкнутом кругу»), заверила дочь пациентки.


Из-за отсутствия тест-полосок Нина Фёдорова упала и сломала руку
Из-за отсутствия тест-полосок Нина Фёдорова упала и сломала руку


В самой поликлинике № 16 корреспонденту НГС сообщили, что перебоев с выдачей тест-полосок и препаратов у них нет.


«Пациентка к нам уже приходила, и мы всё выяснили. И вроде как всё бесконфликтно. У нас существует отдел ДЛО — отдел дополнительного льготного обеспечения, в котором ей тоже всё показали, рассказали. И на данный момент пациентка обеспечена полностью и тест-полосками, и инсулином», 


— рассказали свою версию в руководстве поликлиники.


В учреждении отметили, что у маломобильных пациентов должна быть доверенность, по которой льготные препараты для него выдадут родственнику.


По словам Ольги Головеевой, проблемы с доверенностью заключаются в том, что такой документ от нотариуса «стоит немалых денег».


«Но и, конечно, сложность в том, что нужно добраться до нотариуса. У мамы сейчас незаживающая язва на стопе, она наступать на ногу полностью не может, может только на носочки, это тоже трудность, плюс сломана рука в двух местах (правая), расписаться тоже сложность», — отметила дочь.


Сейчас семья обратилась в Росздравнадзор, а также в общественную организацию «Диалайф», помогающую людям с диабетом.


«У нас есть рекомендация профильного специалиста принимать “Кетостерил” постоянно, но на уровне поликлиники рекомендацию нефролога отменили в одностороннем порядке. Препаратом обеспечили до 16 мая. В данный момент у пациентки разрыв в лечении. Рекомендацию профильного (нефролога) специалиста пациентка не выполняет по причине отсутствия препарата в ЛПУ.


Тест-полосками пациентку должны обеспечить из минимального количества измерений (4 измерений в сутки — 120 полосок в месяц), но и полосками в нужном объёме не обеспечивают.


Ждём ответ от Росздравнадзора, и если ситуация не изменится, обратимся в суд», — описала ситуацию руководитель организации Анастасия Смолина.


Она напомнила, что в конце 2018 года вышло распоряжение правительства РФ, которое пообещало, что все расходные материалы (в том числе тест-полоски) будут оплачиваться за счёт средств федерального бюджета — в том числе взрослым. Но проблемы с выдачей тест-полосок есть и сейчас, добавила Смолина.


Ранее новосибирец Евгений Баранов, болеющий сахарным диабетом, выиграл суд у министерства здравоохранения. Теперь государство будет платить ему дополнительно до 10 тысяч рублей в месяц (расходы на содержание помпы). Однако минздрав обжаловал решение суда, и сейчас новосибирец готовится к новому суду — заседание назначено на 21 мая.

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