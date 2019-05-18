Сибиряки сняли фильм в жанре фэнтези, чтобы привлечь внимание к проблемам города

Фильм рассказывает о невесте, которая ждет жениха

В фильме город Обь представлен в образе невесты
В фильме город Обь представлен в образе невесты


Жители города Обь сняли короткометражный фильм в жанре фэнтези «Харон и Невеста». По словам авторов, этим роликом они хотели привлечь внимание к проблемам города.


Видео было опубликовано в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» 17 мая.


«Мы хотим, чтобы на наш город обратили внимание не только как на логистический узел или место, где можно строить склады. [Все думают, что] мы — обслуживающий персонал Толмачёво. Но наш город — воздушные ворота Сибири. В фильме невеста — это молодой, красивый город Обь. Невеста ждет жениха, хозяина для города», — рассказала корреспонденту НГС Марина Воробьева — автор идеи и представитель группы «Город Обь Онлайн».



Марина Воробьева добавила, что видеороликом авторы хотели привлечь внимание к проблеме подтопления города


Главные роли в ролике сыграли местные активисты Надежда Сорокина и Светлана Захарова. Песню из фильма «Он — дракон» исполнили выпускницы школ Оби Анастасия Грачёва и Светлана Захарова. 

 

В прошлом году жители города сняли ролик, высмеивающий ситуацию с затопленными переходами под федеральной трассой, — сибиряки провели для видео венецианский карнавал с пышными костюмами и надувной лодкой.

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