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Происшествия

В Новосибирске нашли мальчика, пропавшего с детской площадки

О благополучном завершении поисков сообщили волонтёры

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Ребенка нашли полицейские 

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков мальчика, который пропал несколько часов назад в Заельцовском районе. 

Информацию о том, что ребенок нашёлся, корреспонденту НГС подтвердила руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

«Найден экипажем полиции, передан маме. Мы доехать даже не успели. Там полиция дома, с мамой поговорить не можем пока», — сообщила Алеся Яблонских.

Мальчик пропал вечером 17 мая — он вышел гулять на детскую площадку и исчез. По словам Яблонских, более 60 человек заявили о готовности выехать на поиски ребенка. Кроме того, к поиску присоединились добровольцы из отряда «ДоброСпас-Нововсибирск». 

Маша Вьюн
Фото предоставлено Алесей Яблонских

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"Поиск пропавших детей"

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КОММЕНТАРИИ (1)

пенсионерка
18 май 2019 в 00:42

А я не переживала даже, знаю что этим лже потеряшкам негде скрыться от лизы алерт, там профи сыщики