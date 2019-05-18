В Новосибирске нашли мальчика, пропавшего с детской площадки

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О благополучном завершении поисков сообщили волонтёры
Ребенка нашли полицейские
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков мальчика, который пропал несколько часов назад в Заельцовском районе.
Информацию о том, что ребенок нашёлся, корреспонденту НГС подтвердила руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
«Найден экипажем полиции, передан маме. Мы доехать даже не успели. Там полиция дома, с мамой поговорить не можем пока», — сообщила Алеся Яблонских.
Мальчик пропал вечером 17 мая — он вышел гулять на детскую площадку и исчез. По словам Яблонских, более 60 человек заявили о готовности выехать на поиски ребенка. Кроме того, к поиску присоединились добровольцы из отряда «ДоброСпас-Нововсибирск».
Маша Вьюн
Фото предоставлено Алесей Яблонских