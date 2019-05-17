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В Новосибирске пропал ребенок в пестрой куртке

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В Новосибирске пропал ребенок в пестрой куртке


Вечером 17 мая волонтёры «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 6-летнего Эрдема Норбоева, который ушел с детской площадки на улице Тимирязева и не вернулся. 


Как следует из ориентировки, рост мальчика 120 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. Был одет в пеструю куртку и темно-синие джинсы, на ногах — тёмные ботинки, на голове — темная шапка. В руках у мальчика был чёрный рюкзак. 


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.


Мальчик пропал на детской площадке
Мальчик пропал на детской площадке



«Заявка поступила от ближайших родственников ребенка. Мальчик вышел вечером гулять. Обычно гуляет со старшим братом, но по ряду причин, сегодня вышел гулять один. Мама вышла следом, ребенка не обнаружила. Позвонили к нам. Сейчас на домашнем адресе находятся сотрудники полиции, поэтому маму опросить не удалось. есть мининмум информации для того, чтобы сделать ориентировку и стартовать поиск, что мы и сделали», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Волонтеры объявили срочный сбор. Добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски.



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