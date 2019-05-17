В Новосибирске пропал ребенок в пестрой куртке

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Вечером 17 мая волонтёры «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 6-летнего Эрдема Норбоева, который ушел с детской площадки на улице Тимирязева и не вернулся.







Как следует из ориентировки, рост мальчика 120 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. Был одет в пеструю куртку и темно-синие джинсы, на ногах — тёмные ботинки, на голове — темная шапка. В руках у мальчика был чёрный рюкзак.







Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.







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Мальчик пропал на детской площадке









23:59

«Заявка поступила от ближайших родственников ребенка. Мальчик вышел вечером гулять. Обычно гуляет со старшим братом, но по ряду причин, сегодня вышел гулять один. Мама вышла следом, ребенка не обнаружила. Позвонили к нам. Сейчас на домашнем адресе находятся сотрудники полиции, поэтому маму опросить не удалось. есть мининмум информации для того, чтобы сделать ориентировку и стартовать поиск, что мы и сделали», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





23:47

Волонтеры объявили срочный сбор. Добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски.









