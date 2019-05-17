«Переносим столицу в Новосибирск»: группа «Рви меха» выпустила песню про Москву

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Музыканты опубликовали песню в своей группе «ВКонтакте»
В песне лирический герой сетует, что в Москве слишком много хипстеров и блогеров
Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Hello, Новосибирск!». В треке музыканты поют о своих впечатлениях от Москвы и о желании перенести столицу России в Новосибирск.
Новая песня «Hello, Новосибирск!» появилась в официальной группе музыкантов 15 мая. Её премьера состоялась в 15:00. Сейчас песню прослушали 12 тысяч человек.
В конце ноября группа выиграла Всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей.
В мае прошлого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.
Маша Вьюн
Фото vk.com/rvimexa (1), instagram.com (2)