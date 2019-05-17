17 мая пятница
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 64.56
eur 72.37
Культура

«Переносим столицу в Новосибирск»: группа «Рви меха» выпустила песню про Москву

Музыканты опубликовали песню в своей группе «ВКонтакте»

Поделиться

230
0 Обсудить

Все новости

Все новости

В песне лирический герой сетует, что в Москве слишком много хипстеров и блогеров 

Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Hello, Новосибирск!». В треке музыканты поют о своих впечатлениях от Москвы и о желании перенести столицу России в Новосибирск. 

Новая песня «Hello, Новосибирск!» появилась в официальной группе музыкантов 15 мая. Её премьера состоялась в 15:00. Сейчас песню прослушали 12 тысяч человек. 

В конце ноября группа выиграла Всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей.

В мае прошлого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.

Маша Вьюн
Фото vk.com/rvimexa (1), instagram.com (2)

По теме

ТЕКСТ

Маша Вьюн

ТЕГИ

музыкапанк-группа

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)