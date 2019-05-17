«Переносим столицу в Новосибирск»: группа «Рви меха» выпустила песню про Москву

Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Hello, Новосибирск!». В треке музыканты поют о своих впечатлениях от Москвы и о желании перенести столицу России в Новосибирск.

Новая песня «Hello, Новосибирск!» появилась в официальной группе музыкантов 15 мая. Её премьера состоялась в 15:00. Сейчас песню прослушали 12 тысяч человек.