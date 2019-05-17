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eur 72.37
Происшествия
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Подробности ДТП на Красном: Toyota врезалась в здание — камень отлетел в голову случайной прохожей

Ранее очевидцы сообщали, что девушка попала под колёса машины

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Водитель Toyota Mark врезался к крыльцо здания 

Фото: Алексей Алексеев 

Сегодня, 17 мая, на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в крыльцо здания — отколовшийся от крыльца камень попал в голову девушке, которая шла мимо. 

Об этом корреспонденту НГС сообщила старший инспектор пропаганды безопасности движения Госавтоинспеции по Новосибирску Анна Варновская. 

По её словам, сейчас пострадавшая находится в больнице. 

Ранее сообщалось, что водитель сбил женщину на тротуаре у здания на Красном проспекте, 59. 

Читатель НГС Константин прислал в редакцию НГС видео момента ДТП. На ролике видно, что водитель Toyota уходил от столкновения и его машина вылетела на тротуар. 

«Тойота» на большой скорости врезалась в здание 

Вчера на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка.

Утром 14 мая в Дзержинском районе Новосибирска неподалёку от станции метро «Берёзовая роща» водитель сбил 13-летнюю девочку, — новосибирская Госавтоинспекция рассказала подробности аварии.

Анастасия Нефёдова 
Фото Алексея Алексеева
Видео читателя НГС Константина

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КОММЕНТАРИИ (14)

Снуснумрик
17 май 2019 в 21:13

Начали отмазывать? Типа пострадала от камня --- виноваты строители? Нестись по загруженному Красному с такой скоростью в зоне светофоров и ПП может только полный водятел. Более того --- можно было въезжать в бочину выставившейся машины спокойно а не выруливать на тротуар с людьми. В тюрьму бы годика на 3-4, но увы не при этом режиме(

ылтыл
17 май 2019 в 21:16

Лететь на такой скорости, да еще и по полосе для общественного транспорта!

ttttttttt
17 май 2019 в 21:19

Ну вот нисколько не жалко рулевого марка. Еще бы пострадавшую исключить из инцидента, и было бы идеальное "выпиливание" на пару месяцев на время ремонта этого горе-гонщика.