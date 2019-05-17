Подробности ДТП на Красном: Toyota врезалась в здание — камень отлетел в голову случайной прохожей

Сегодня, 17 мая, на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в крыльцо здания — отколовшийся от крыльца камень попал в голову девушке, которая шла мимо.

Об этом корреспонденту НГС сообщила старший инспектор пропаганды безопасности движения Госавтоинспеции по Новосибирску Анна Варновская.

По её словам, сейчас пострадавшая находится в больнице.

Ранее сообщалось, что водитель сбил женщину на тротуаре у здания на Красном проспекте, 59.