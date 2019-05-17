Скандалы в НИИТО: бывший глава института Садовой впервые заявил о своей невиновности

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Он отметил, что недостаточно контролировал своего зама, которого теперь никто не может найти
Михаил Садовой рассказал в суде, что большая часть вины лежит на его заместителе
Сегодня, 17 мая, в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу экс-директора новосибирского НИИТО — Михаил Садовой впервые выступил в процессе по делу о растрате.
Центральный районный суд Новосибирска рассматривает дело бывшего директора НИИТО Михаила Садового уже полтора года — 16 февраля 2018 года судья отправила его под домашний арест. Ему не изменили меру пресечения в сентябре, несмотря на просьбы адвоката.
Михаила Садового подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Как рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов, сегодня Садовой впервые решил дать показания, хотя сегодня был запланирован только допрос свидетелей. Тем не менее он пожелал выступить в процессе, хотя до этого он и его защита «занимали позицию выжидания».
«У него какая-то двойственная позиция — он признаёт сам факт причинения ущерба в той сумме, которая ему вменяется, несколько миллионов рублей.
Но вместе с тем он говорит о том, что данные денежные средства — это было всё выведено по инициативе Сергея Поскочина, который являлся его правой рукой и консультантом официальным был устроен <…> Фактически все финансовые вопросы, все контракты через него проводились, соответственно. На сегодняшний момент Поскочин находится за рубежом в розыске», — передал суть выступления подсудимого Евгений Громов.
По словам представителя прокуратуры, Садовой свёл свои действия к «служебной халатности и дисциплинарной ответственности», отмечая, что просто недостаточно контролировал Сергея Поскочина.
Следующее заседание по делу бывшего руководителя НИИТО назначено на 31 мая. Как сообщалось ранее, размер предполагаемых хищений составляет около 10 миллионов рублей.
Скандалы в федеральном учреждении связаны не только с именем Михаила Садового. В мае новосибирская клиника НИИТО подала в суд на научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Цивьяна — бывшие коллеги не поделили почти 33 миллиона рублей.
Мария Морсина
Фото Екатерины Калиневич
Ахахха. )) Ну, понятно -классика жанра.Творческий тандем.
Один ниприделахх- пушистый типа рулит, - второй заместитель-решала-консультант., возле тела поставлен. ))
Страннно глава, говорит деньги выведены но, это не я а мой консультант заместитель...Как буд то - не его подпись нужна на использование денежных средств..." Одобрения так сказать.. Все они не виновны, и как говорилось на НГС - братией с оппозиции, кровавая рука режима это (в комментах).