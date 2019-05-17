Новосибирцев предупредили о резком усилении ветра

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В ночь на субботу в регионе поднимется порывистый ветер
Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду
Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — в ночь с 17 на 18 мая в регионе будет дуть сильный порывистый ветер.
«18 мая по Новосибирской области местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает МЧС.
В ведомстве предупреждают, что в экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.
В конце апреля сильный ветер в Новосибирске валил деревья и срывал крыши.
Анастасия Нефёдова
Фото Александра Ощепкова
Может это "Wind of Change"?
Здесь. На отдельно взятом сайте.
Простой психоанализ комментирующих...
Какой же я наивный. Но, не перестану повторять:
"Наивность- это не глупость, а признак чистоты души!" (С)
А Ёлке, и некоторым другим здесь, всегда привет и уважение!