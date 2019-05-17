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eur 72.37
Весна

Новосибирцев предупредили о резком усилении ветра

В ночь на субботу в регионе поднимется порывистый ветер

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Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду 

Фото: Александр Ощепков

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — в ночь с 17 на 18 мая в регионе будет дуть сильный порывистый ветер.

«18 мая по Новосибирской области местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — сообщает МЧС. 

В ведомстве предупреждают, что в экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112. 

В конце апреля сильный ветер в Новосибирске валил деревья и срывал крыши

Анастасия Нефёдова 
Фото Александра Ощепкова 

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Предупреждение МЧСпорывистый ветеравиакомпания "Северный ветер"

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Ģĥøşŧ
17 май 2019 в 19:39

Может это "Wind of Change"?
Здесь. На отдельно взятом сайте.
Простой психоанализ комментирующих...
Какой же я наивный. Но, не перестану повторять:
"Наивность- это не глупость, а признак чистоты души!" (С)

А Ёлке, и некоторым другим здесь, всегда привет и уважение!

Мистер Бэнкс
17 май 2019 в 19:43

Мэри Попинс, до свиданья!

Чыр Помойкин
17 май 2019 в 19:33

Йа кажысь писал ужо пра кирпичи ф карманах, так вот рикаминдуйу, памагат.