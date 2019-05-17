Новосибирцев предупредили о резком усилении ветра

Ģĥøşŧ 17 май 2019 в 19:39

Может это "Wind of Change"?

Здесь. На отдельно взятом сайте.

Простой психоанализ комментирующих...

Какой же я наивный. Но, не перестану повторять:

"Наивность- это не глупость, а признак чистоты души!" (С)



А Ёлке, и некоторым другим здесь, всегда привет и уважение!