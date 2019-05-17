Скандальный художник привёз в Новосибирск картины с оранжевыми котами и бабушкой с топором

Сегодня, 17 мая, в Городском центре изобразительных искусств в Новосибирске открылась выставка известного художника Васи Ложкина «Восход нового солнца» — увидеть его картины горожане смогут до 9 июня. Настоящее имя Васи Ложкина — Алексей Куделин, скандальную репутацию он получил после того, как в 2016 году Октябрьский районный суд Новосибирска признал картину художника «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. Лишь в апреле 2019-го это решение было отменено. По словам самого Ложкина, тот инцидент никак не повлиял на его творчество. Он рассказал корреспонденту НГС, что в его картинах политического подтекста нет.

В своих картинах художник поднимает острые социальные темы

Героями его картин становятся и военные

«Общество очень сильно сейчас политизировано, особенно теми, кто сейчас этим увлекается, видят в [моих картинах] некий политический подтекст. <....> Я не очень люблю политику. <...> Как любой художник я занимаюсь чем-то, устремлённым в вечность, вечные темы стараюсь рассматривать: любовь, смерть, не знаю, измена, алкоголизм, в конце концов. А если отображать реальность, которая есть сейчас, то этим нужно заниматься постоянно и эти картины будут быстро терять актуальность», — рассказал Вася Ложкин. Выставка «Восход нового солнца» проходит в России уже в третий раз, но в Новосибирске она представлена впервые. По словам художника, всего экспозиция представляет собой 130 работ, написанных в разное время.

Некоторые картины Вася Ложкин писал специально для выставки

«Это уже третья выставка, первая была в Москве, вторая в Нижнем Новгороде и сейчас третья. <....> [Название] связано с новыми технологиями, потому что всё-таки грядёт так называемый шестой технологический уклад или четвёртая технологическая революция, новый мир больше связан с компьютерами и искусственным интеллектом», — сообщил Ложкин.

Интересна эта выставка ещё и тем, что некоторые работы были созданы совместно с компанией «Лаборатория Касперского» на тему безопасности в интернете.

Тема совместных работ с «Лабораторией Касперского» — безопасность в интернете

На картинах рассказываются простые правила безопасности

Один из основных героев его картин — бабушка с топором

На выставке представлена целая серия работ, посвящённых безопасности

Одними из главных героев картин Васи Ложкина являются коты. По словам художника, это его самые любимые животные.

«Я всегда любил этих животных, если говорить об изображении, то это не совсем коты в чистом виде, а такие полулюди. <....> В нарисованного кота человеческие качества вложить проще, чем в собачку. <...> В этих животных есть какая-то хитрость, какая-то двусмысленность, даже мстительность. У них больше гаммы эмоций. <...> Честно вам скажу, это очень большой кайф рисовать оранжевых котов, большое удовольствие», — поделился Вася Ложкин.

Ещё один главный герой картин Ложкина — оранжевый кот Фото: Александр Ощепков