Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину на Красном проспекте

Сегодня, 17 мая, в 17:50 иномарка вылетела с дороги на тротуар на Красном проспекте рядом с домом 59.

По словам читательницы Татьяны, машина сбила женщину и врезалась в ограждение лестницы, сильно его погнув. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

«Я не была прямо свидетелем, но видела последствия. Как я поняла, он ехал по Красному проспекту и его кто-то подрезал. В результате водитель врезался в ограждение и задел девушку. <...> Девушку увезли на скорой», — рассказала Татьяна.