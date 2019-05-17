Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину на Красном проспекте

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
На месте происшествия работают медики
Машина врезалась в ограждение
Сегодня, 17 мая, в 17:50 иномарка вылетела с дороги на тротуар на Красном проспекте рядом с домом 59.
По словам читательницы Татьяны, машина сбила женщину и врезалась в ограждение лестницы, сильно его погнув. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
«Я не была прямо свидетелем, но видела последствия. Как я поняла, он ехал по Красному проспекту и его кто-то подрезал. В результате водитель врезался в ограждение и задел девушку. <...> Девушку увезли на скорой», — рассказала Татьяна.
В Госавтоинспекции по Новосибирску пока не смогли предоставить информацию о пострадавшей.
15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который радикально увеличивает сроки заключения водителей, совершивших тяжелые ДТП в пьяном виде.
Вчера на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка.
Александра Бруня, Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Татьяной
В Новосибирске нет торнадо и автомобили не летают и никуда не вылетают, соответственно.
Этот автомобиль направила на тротуар преступная рука человека, управлявшего им, который с легкостью может убить другого человека, чтобы избежать столкновения или просто касания с другим автомобилем. Выезд на тротуар = однозначно покушению на убийство.
И поощряют преступников за рулем излишне мягкий к подобным Уголовный Кодекс и частично вот такие выражения( вылетела, не справился,...), служащие моральным оправданием.