17 мая пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 6/10
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 6/10
usd 64.56
eur 72.37
Происшествия

Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину на Красном проспекте

На месте происшествия работают медики

Поделиться

3 598
21 Обсудить

Все новости

Все новости

Машина врезалась в ограждение

Фото: читатель НГС

Сегодня, 17 мая, в 17:50 иномарка вылетела с дороги на тротуар на Красном проспекте рядом с домом 59. 

По словам читательницы Татьяны, машина сбила женщину и врезалась в ограждение лестницы, сильно его погнув. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. 

«Я не была прямо свидетелем, но видела последствия. Как я поняла, он ехал по Красному проспекту и его кто-то подрезал. В результате водитель врезался в ограждение и задел девушку. <...> Девушку увезли на скорой», — рассказала Татьяна.

В Госавтоинспекции по Новосибирску пока не смогли предоставить информацию о пострадавшей.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который радикально увеличивает сроки заключения водителей, совершивших тяжелые ДТП в пьяном виде.

Вчера на перекрёстке улиц Троллейной и Демьяновской в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Honda Legend врезался в трамвай — на месте аварии образовалась большая пробка.

Александра Бруня, Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Татьяной 

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня
Дмитрий Здорников

ТЕГИ

ДТПпострадала женщина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (21)

M.m
17 май 2019 в 18:40

Минус один пруль... Уже хорошо!

пешеходс
17 май 2019 в 18:43

В Новосибирске нет торнадо и автомобили не летают и никуда не вылетают, соответственно.
Этот автомобиль направила на тротуар преступная рука человека, управлявшего им, который с легкостью может убить другого человека, чтобы избежать столкновения или просто касания с другим автомобилем. Выезд на тротуар = однозначно покушению на убийство.
И поощряют преступников за рулем излишне мягкий к подобным Уголовный Кодекс и частично вот такие выражения( вылетела, не справился,...), служащие моральным оправданием.

Хитрый лис
17 май 2019 в 18:45

Сейчас набегут умники, машину только на фото видевшие, будут про руль не с той стороны рассказывать...