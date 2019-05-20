Власти Новосибирска решили продать часть микрорайона «Телецентр»

На территории находятся 8 домов, которые надо снести

О том, что дома планируют снести, в мэрии объявили ещё год назад
О том, что дома планируют снести, в мэрии объявили ещё год назад


Власти Новосибирска объявили торги на право развития участка в центральной части Телецентра в Ленинском районе города. Постановление подписано 14 мая и опубликовано на сайте мэрии.


Перестроить предложили квартал площадью 14,2 тысячи кв. м в переулках Римского-Корсакова, сейчас там находятся восемь 2-этажных домов: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в 4-м переулке Римского-Корсакова и № 1 и 3 в 5-м переулке Римского-Корсакова.


Аукцион назначен на 20 июня, начальная цена территории с домами составляет 7,8 миллиона рублей.


По договору победителю торгов предстоит до конца февраля 2020 года разработать проект планировки территории, до конца 2021 года построить или купить и передать городу жильё для переселяемых из аварийного жилья новосибирцев и выплатить компенсации владельцам аварийных квартир на участке, а к концу 2027 года построить на их месте новые дома.


О том, что участок будет выставлен на торги, мэрия Новосибирска объявила год назад. К торгам также готовят ещё несколько аварийных кварталов — про весь микрорайон НГС рассказывал подробно.

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