«Рвали Библии и бросали в окно»: как силовики закрывали церковь в Ленинском районе

По словам Эдуарда Булавчика, приставы разорвали несколько Библий, выкинув их в окно





Руководитель Центрально-Сибирской миссии адвентистов седьмого дня Эдуард Булавчик рассказал подробности визита судебных приставов и вооружённых силовиков в церковь общины в Ленинском районе Новосибирска. По его словам, приставы разорвали несколько Библий и выкинули их в окно.





Ранее НГС сообщал, что на этой неделе в церковь адвентистов на Хасановской, 40 в Ленинском районе приезжали судебные приставы в сопровождении вооружённых людей в балаклавах. После их визита здание начали сносить по решению суда, признавшего церковь незаконной постройкой.





По словам Булавчика, история со зданием началась, когда старую церковь признали аварийной.





— Была начата реконструкция. Она была начата по законам, которые изменились в процессе.





Так как реконструкция была закончена позже, нужно было получать разрешение, утверждать проект. Это была ошибка, которую мы допустили.





<...> Мы сказали, что исправим, но уже было принято принципиальное решение [о сносе]. На сегодняшний день все знают <...> о нашем желании исправить постройку, но принципиально разбирают, — говорит Эдуард Булавчик.





Руководитель миссии адвентистов уверяет, что, когда приставы вошли внутрь церкви, они начали портить Библии.









— Мы написали жалобу в прокуратуру, позвонили в полицию о том, что уничтожают чужое имущество и совершают хищение. Помимо всего прочего, было ущемлено право верующих: Библии были разорваны и выброшены в окно. <...> Всё это зафиксировано на видео, — рассказал он.







В полиции подтвердить или опровергнуть информацию о вызове полиции на Хасановскую, 40 пока не смогли.