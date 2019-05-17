Губернатор Травников заработал за год почти 9 миллионов

Сегодня, 17 мая, на сайте правительства Новосибирской области опубликовали сведения о доходах областных чиновников и министров — губернатор Андрей Травников за год получил почти 9 миллионов рублей.

Согласно документу о доходах, Травников владеет квартирой площадью 40 кв. м. и четвертью квартиры, находящейся в долевой собственности, площадью 122,3 кв. м. Помимо этого у губернатора во владении есть три бокса в кооперативных гаражах, площадью 24, 19,3 и 18 кв. м. и автомобиль Nissan X-Trail.

В пользовании у губернатора находится две квартиры площадью 135 и 126 кв. м., а также жилой дом и земельный участок на 39 соток. Всего за 2018 год губернатор заработал 8,8 миллиона рублей.