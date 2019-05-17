Губернатор Травников заработал за год почти 9 миллионов

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Его супруга заработала в 9 раз меньше — всего 1 миллион
Андрей Травников работает в Новосибирске с октября 2017. Сначала как врио губернатора, а с сентября 2018 года — как губернатор
Сегодня, 17 мая, на сайте правительства Новосибирской области опубликовали сведения о доходах областных чиновников и министров — губернатор Андрей Травников за год получил почти 9 миллионов рублей.
Согласно документу о доходах, Травников владеет квартирой площадью 40 кв. м. и четвертью квартиры, находящейся в долевой собственности, площадью 122,3 кв. м. Помимо этого у губернатора во владении есть три бокса в кооперативных гаражах, площадью 24, 19,3 и 18 кв. м. и автомобиль Nissan X-Trail.
В пользовании у губернатора находится две квартиры площадью 135 и 126 кв. м., а также жилой дом и земельный участок на 39 соток. Всего за 2018 год губернатор заработал 8,8 миллиона рублей.
Его супруга, согласно документу, владеет жилым домом и участком, которые находятся в пользовании у Травникова. За год она получила 1 миллион рублей.
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До этого свои доходы раскрыли депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области, депутаты регионального Заксобрания, руководство следственного управления, начальники новосибирских приставов и работники прокуратур, в том числе новый прокурор области Яков Хорошев.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова