Да там всего полметра: в мэрии заявили, что новосибирцы сами вызвались толкать троллейбус

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в четверг, 16 мая, пассажиры троллейбуса № 13 были вынуждены его толкать.



Инцидент произошёл утром на перекрестке улиц Танковой и Богдана Хмельницкого в микрорайоне «Сухой лог» — видео с толкающими троллейбус пассажирами появилось в соцсети «ВКонтакте».

