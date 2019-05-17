Да там всего полметра: в мэрии заявили, что новосибирцы сами вызвались толкать троллейбус

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Из-за часа пик он заехал туда, где нет напряжения
Чтобы троллейбус поехал дальше, нескольким пассажирам пришлось его подтолкнуть
В мэрии Новосибирска объяснили, почему в четверг, 16 мая, пассажиры троллейбуса
Инцидент произошёл утром на перекрестке улиц Танковой и Богдана Хмельницкого в микрорайоне «Сухой лог» — видео с толкающими троллейбус пассажирами появилось в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса через пресс-центр мэрии в ответ на запрос НГС, в 8:00 из-за сложной обстановки на дороге в час пик водитель троллейбуса
«Ввиду незначительного — порядка 0,5 метра — расстояния до контактной сети, находящейся под напряжением, указанный троллейбус был перемещён пассажирами по собственной инициативе для возобновления движения по маршруту», — передали в департаменте транспорта.
Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео предоставлено пабликом «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» (vk.com/act54)
Вообще-то так бывает, несколько раз в жизни пришлось попадать в такую ситуацию, когда троллейбус застревал на этих разрывах. Действительно, собирали мужичков и немного подталкивали, ничего особенного. Но давно это было.
Сначала троллейбус сами толкаем, потом и дороги сами начнём делать. А мэрия как сидела, на одном месте, ровно, так и сидит. Имхо!