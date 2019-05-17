Перед входом в НГТУ сделают уличный кинотеатр с лежачими местами

Экран для трансляции уже установили у входа во второй корпус вуза

Фильмы можно будет смотреть прямо под открытым небом, сидя в кресле-мешке





У входа в Новосибирский государственный технический университет летом начнут показывать кино — его можно будет смотреть прямо под открытым небом, сидя на кресле-мешке.





Как сообщила корреспонденту НГС начальник управления информационной политики вуза Зоя Сергеева, решение открыть кинотеатр было принято после многочисленных обращений студентов, которые жаловались на отсутствие подобных проектов в левобережной части города.





«Возникла идея — давайте поставим проектор. А где проектор, там и экран появился. Тем более что нам захотелось ещё большему количеству людей о наших мероприятиях рассказывать. Такого на левом берегу не проводилось, и мы очень надеемся, что наш кампус станет местом притяжения всех жителей района», — говорит она.





Показывать фильмы на территории НГТУ начнут в июне — первым фильмом станет научный фильм о возможностях человеческого мозга. По словам Зои Сергеевой, фильм не будет скучным и будет рассказывать о разных экспериментах.





«А дальше мы будем чередовать голосования студентов <...> что-то такое хайповое <...> и научное кино.





Я очень надеюсь, что этот формат будет востребован не только студентами. [Как будет организовано место для просмотра?] Я предполагаю, что это будут груши (кресла-мешки. — Прим. ред.) мягкие и плюс студенты смогут с собой брать покрывала, чтобы на газоне разместиться. <...>





Это формат на расслабоне упасть в грушу с любимой девушкой и посмотреть кино, я не знаю, про возможности мозга — что-то такое», — уверена Зоя Сергеева.





Идея вуза уже понравилась заместителю директора ГПНТБ Антону Веселову. Он предложил показать свою подборку фильмов про джаз и авангард.





Похожие кинопоказы уже давно ведутся на правом берегу города. Так, например, в 2018 году в Нарымском сквере показали 6 короткометражек.