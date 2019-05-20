Таксист попался на краже квадрокоптера у пассажира в аэропорту Толмачёво

«Ночью прилетели: я, сестра, племянница. Чемоданы были, сумки у каждого и квадрокоптер был у нас в такой чёрной сумочке, как борсетка. <…> Сначала решили вызвать такси, а телефоны подсели, и не получилось. Решили обратиться к такси Толмачёво, которые там стояли. Понятно, что они цены задирают: так-то [доехать] стоит 400 рублей, а нам сказали — 1000 до центра города. Переговорил с сестрой, решили поехать», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Слободчиков.

По словам потерпевшего — владельца летательного аппарата Алексея Слободчикова, в отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража с причинением значительного ущерба»). Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в полиции города Оби, где находится аэропорт Толмачёво.

По словам Слободчикова, пропажу сумочки с квадракоптером они обнаружили только дома. Поиск через водителя такси, который их подвозил, ни к чему не привёл, поэтому пострадавший на следующее утро обратился в полицию города Обь.



Через несколько часов после обращения Слободчикова забравшего квадракоптер человека нашла полиция по записям с камер видеонаблюдения. Как пояснил корреспонденту НГС сам пострадавший, на видео заметно, как его такси отъезжает от аэропорта, а к месту посадки подъезжает другая машина — её водитель забирает случайно оставленную борсетку.

«Он (другой водитель. — Прим. ред.) хватает эту сумочку, тут же подлетает к мусорке и начинает сумочку вытряхивать. Видимо, думал, что там деньги, документы, и решил дорогое содержимое забрать, а борсетку скинуть в мусорку. Но когда он увидел квадрокоптер, то сложил всё обратно и убрал в машину», — рассказал Слободчиков.



В полиции Оби корреспонденту НГС сообщили, что дело о краже скоро передадут в суд. Суд может приговорить водителя к сроку до 5 лет или ограничиться штрафом в случае примирения сторон или при наличии смягчающих обстоятельств. В полиции уточнили, что такой вариант возможен — задержанный ранее не был судим. Странное поведение таксиста, который знал о наличии в аэропорту камер видеонаблюдения, в полиции объяснили верой в удачу.

