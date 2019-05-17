Дебошира посадили в СИЗО за драку с экипажем на самолёте в Толмачёво

Под арестом Максим Пашнин проведёт минимум два месяца

Во вторник Максим Пашнин из Челябинской области устроил драку на борту самолёта, вылетавшего из Новосибирска в Москву





Суд поместил под стражу авиадебошира Максима Пашнина, который 14 мая устроил драку с экипажем во время посадки на борт самолёта Новосибирск — Москва.







Об аресте авиадебошира ходатайствовал старший следователь Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.







Сегодня, 17 мая, это ходатайство рассмотрел Обской городской суд.







«Ходатайство следователя удовлетворено, Пашнину М.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в суде.







О драке на борту стало известно два дня назад, 15 мая. По информации телеграм-канала Baza, Максим Пашнин поднялся на борт с сигаретой и устроил потасовку с экипажем после замечания стюардессы. В МВД после уточнили, что задержанный — житель Челябинской области.







Следователи возбудили в отношении пассажира уголовное дело по двум статьям — по 213 УК РФ «Хулиганство» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».







МВД опубликовало ролик с задержанием Максима Пашнина, а «Аэрофлот» объявил о своём намерении внести дебошира в чёрный список на год.