Затащили на заднее сиденье и задушили шарфом: подробности убийства женщины-таксиста

Двух нападавших поймали и скоро будут судить — им светит пожизненный срок

Женщину-таксиста жестоко убили в ночь на 15 декабря 2017 года





В Новосибирске передали в суд дело об убийстве женщины-таксиста в декабре 2017 года. Кимотхон Раззакову убили два года назад в ночь на 15 декабря. К женщине-таксисту в машину сели трое мужчин — двоих уже поймали и скоро будут судить.





«В пути они решили совершить убийство таксиста и завладеть её имуществом. Потерпевшую попросили проехать в частный сектор, свернув с автомагистрали. Остановились. Перетащили ее руками за шею на заднее сиденье. Всю ее избили, взяли шарф и задушили. [Сделал это предположительно] тот третий, который сейчас в Туве находится», — рассказала корреспонденту старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по НСО прокуратуры Новосибирской области Василина Ковтун.







По данным следствия, подозреваемые нанесли женщине как минимум 34 удара руками и ногами. Затем мужчины забрали всё ценное, что было у таксиста, и решили сбежать из города на её же машине. Но далеко не уехали. В машине кончился бензин, и им пришлось бросить авто на Бугринском мосту.





Утром машину нашел старший сын женщины — Евгений Раззаков.





«Я подошёл к машине, никакие двери, кроме задней правой, не открывались. Я открыл дверь — на заднем сиденье сидела мама, тело было замёрзшее, синяки везде, нос сломан, рот разбит, левая рука сломанная, бедро сломанное. Маму с трудом можно было опознать», — рассказал Евгений.





Мужчина добавил, что труп его матери был прикрыт курткой.







Машину женщины нашли на Бугринском мосту





Двух подозреваемых поймали в сентябре 2018 года. Оба не раз были в колонии, один из них — за изнасилование. Третий фигурант дела — следствие подозревает, что именно он задушил таксистку — сбежав из Новосибирской области, совершил в Туве разбой, оказался в СИЗО и сбежал оттуда:







«14 апреля 2019 года напал с ножом на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения, и совместно с другими заключенными (всего 9 человек) совершил побег», — добавили в прокуратуре. В Новосибирск на суд его привезут только после того, как закончится расследование побега.





Суд над двумя его подельниками начнется уже скоро.





«Они обвиняются в разбойном нападении, убийстве, сопряженном с разбоем, пособничестве в убийстве, сопряженном с разбоем», — перечислили в прокуратуре. По этим статьям мужчинам может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.