«Яндекс.Такси» поклялось не отказываться от поездок от дачи до Новосибирска

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Только за такую поездку придётся заплатить больше, чем обычно
Подача машины к дачному участку будет платной
Сервис «Яндекс.Такси» объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет. Теперь водитель сможет приехать из другого района, но за более высокую стоимость.
«Раньше в таких случаях приложение сообщало, что машин нет — приходилось обзванивать диспетчерские и долго ждать возможности уехать. Теперь всё проще. "Яндекс.Такси" найдёт машину, но не рядом, а в районе подальше. Водителя из другого района придётся подождать чуть дольше и немного доплатить за его длинную дорогу к пассажиру. Зато вы не останетесь без такси и сможете уехать от двери до двери», — сообщила сегодня, 17 мая, пресс-служба «Яндекс.Такси».
Оплатить такой заказ можно только безналичным способом. Отменить его можно в течение пяти минут бесплатно. У водителей такие заказы показываются с пометкой «Платная подача». Они видят, как далеко придётся ехать и сколько за это доплатят, и сами решают, принять такой заказ или отклонить.
В декабре 2018 года приложение «Яндекс.Такси» стало подсказывать новосибирцам, как сэкономить на поездках.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова
Да никто такие заказы брать не будет😁 Заказ рублей на 30-40 дороже будет, а водителю километров за 10 кидать будет подачу. Любой, в здравом уме, водитель не поедет за эти копейки!