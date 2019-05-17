17 мая пятница
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 64.56
eur 72.37
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 64.56
eur 72.37
Дороги и транспорт

«Яндекс.Такси» поклялось не отказываться от поездок от дачи до Новосибирска

Только за такую поездку придётся заплатить больше, чем обычно

Поделиться

1 033
10 Обсудить

Все новости

Все новости

Подача машины к дачному участку будет платной 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сервис «Яндекс.Такси» объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет. Теперь водитель сможет приехать из другого района, но за более высокую стоимость.

«Раньше в таких случаях приложение сообщало, что машин нет — приходилось обзванивать диспетчерские и долго ждать возможности уехать. Теперь всё проще. "Яндекс.Такси" найдёт машину, но не рядом, а в районе подальше. Водителя из другого района придётся подождать чуть дольше и немного доплатить за его длинную дорогу к пассажиру. Зато вы не останетесь без такси и сможете уехать от двери до двери», — сообщила сегодня, 17 мая, пресс-служба «Яндекс.Такси».

Оплатить такой заказ можно только безналичным способом. Отменить его можно в течение пяти минут бесплатно. У водителей такие заказы показываются с пометкой «Платная подача». Они видят, как далеко придётся ехать и сколько за это доплатят, и сами решают, принять такой заказ или отклонить.

В декабре 2018 года приложение «Яндекс.Такси» стало подсказывать новосибирцам, как сэкономить на поездках.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова

По теме

ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

Яндекс.Такситранспорт

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
аhsurV
17 май 2019 в 16:06

А что, кто то еще пользуется услугами яндекс такси? Я потрясен.

PHANTOM1980
17 май 2019 в 16:19

Да никто такие заказы брать не будет😁 Заказ рублей на 30-40 дороже будет, а водителю километров за 10 кидать будет подачу. Любой, в здравом уме, водитель не поедет за эти копейки!

789456
17 май 2019 в 16:13

У них такси заказывают те кто хочет узнать откуда адреналин выделяется!