«Яндекс.Такси» поклялось не отказываться от поездок от дачи до Новосибирска

Сервис «Яндекс.Такси» объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет. Теперь водитель сможет приехать из другого района, но за более высокую стоимость.



«Раньше в таких случаях приложение сообщало, что машин нет — приходилось обзванивать диспетчерские и долго ждать возможности уехать. Теперь всё проще. "Яндекс.Такси" найдёт машину, но не рядом, а в районе подальше. Водителя из другого района придётся подождать чуть дольше и немного доплатить за его длинную дорогу к пассажиру. Зато вы не останетесь без такси и сможете уехать от двери до двери», — сообщила сегодня, 17 мая, пресс-служба «Яндекс.Такси».

