В Академгородке придумали способ убрать кучи мусора во дворах

Для этого коммунальщики запустят дополнительную машину

До этого жители бросали пакеты с мусором во дворах и под деревьями
До этого жители бросали пакеты с мусором во дворах и под деревьями


В Академгородке на месте стихийных свалок установили 20 баков для сбора мусора — до этого жители бросали пакеты с мусором во дворах и под деревьями.


Об установке баков корреспонденту НГС рассказала депутат горсовета Наталья Пинус, представляющая округ в Советском районе города. Баки в качестве эксперимента установило коммунальное предприятие «ЖКХ Новосибирского научного центра СО РАН», которое обслуживает жилые дома района. 


Сейчас мусор в Академгородке вывозят дважды в день — утром и вечером. Как сообщила корреспонденту НГС заместитель директора ЖКХ ННЦ СО РАН Татьяна Топчиева, свалки появлялись из-за того, что люди не успевали вовремя принести мусор к точкам сбора. Теперь мусороуборочная машина будет проходить три раза — это никак не отразится на стоимости вывоза мусора. 


«Зачастую жители выносят пакеты и бросают их в местах остановки машины. В результате образуются стихийные свалки, пакеты лежат до вечера, а с вечера до утра. Их растаскивают собаки, создаётся антисанитария. 


Мы неоднократно предлагали жителям установку контейнерных площадок, но пока положительного решения никто не принял. Поэтому мы сейчас хотим показать жителям <...> [необходимость] контейнеров. 


Мы установили пластиковые контейнеры с крышкой <...> в местах, где были эти свалки», — пояснила она.


Наталья Пинус считает, что мусорные баки нужны Академгородку, так как у людей нет альтернативы. «Что ещё смешно, что люди, называющие себя культурной элитой, выходят и бросают мусор. Естественно, мы другого никакого цивилизованного способа людям не даём. <...> Мне так хочется, чтобы этот эксперимент у нас не провалился и мы бы остались хоть с какими-то баками», — говорит Пинус.


В начале апреля прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проверила управляющие компании — жителей домов в районе заставляли платить за вывоз мусора дважды. А в начале января часть жителей города жаловалась на то, что со дворов плохо вывозят мусор.

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